My Hero Academia: il manga annuncia uno stop improvviso

My Hero Academia si trova nel suo arco narrativo finale, esattamente come molti altri manga di spessore. Oggi però riportiamo un aggiornamento secondo il quale il programma di pubblicazione subirà un cambiamento momentaneo. Nonostante il manga stia per concludersi, Kohei Horikoshi è comunque molto impegnato nella sua realizzazione.

Tuttavia, sembra che, sfortunatamente, il mangaka si sia spinto troppo oltre e adesso sta affrontando alcuni problemi di salute. Dunque riportiamo che il manga di My Hero Academia andrà incontro ad una pausa inaspettata affinché Horikoshi possa risposare e tornare in forma quanto prima.

L’aggiornamento arriva direttamente da Shueisha, che conferma quello che diciamo. Quindi Horikoshi si prenderà una breve pausa. Shueishia nell’aggiornamento riporta quanto detto a tutti i lettori, ringraziandoli per il loro supporto. Adesso My Hero Academia tornerà il continuerà il 26 dicembre.

Chiaramente tutti gli appassionati stanno facendo sentire tutto il loro appoggio al mangaka. Questa pausa improvvisa non può che fargli del bene, anche perché gli darà più tempo per riprendersi durante le vacanze. Dopotutto, il prossimo numero di Shonen Jump andrà in diretta negli Stati Uniti questa domenica. My Hero Academia tornerà il 26 dicembre in Giappone e il suo primo numero del 2023 uscirà il 2 gennaio.

Chiaramente, i fan di My Hero Academia non vedono l’ora di proseguire la lettura del manga e scoprire quello che accadrà in seguito. Il capitolo più recente del manga ha svelato le vere intenzioni di Toga, in quanto adesso è un villain a tutti gli effetti. Grazie ad una strategia efficace, Toga ha ribaltato ancora una volta le sorti della guerra verso All For One. La sua decisione ha dato vita ad un nuovo campo di battaglia pieno di personaggi pericolosi e forti. Di conseguenza una sorprendente alleanza tra eroi si è unita per abbattere Toga.

Per gli appassionati di My Hero Academia ci sono altre sorprese in arrivo e stiamo parlando chiaramente del live-action. Come abbiamo riportato di recente, Netflix ha acquisito i diritti per la produzione. La piattaforma streaming godrà della collaborazione di Legendary Pictures.

Fonte – Comicbook