My Hero Academia è un prodotto noto in tutto il mondo e attualmente oltre il successo della serie anime e del manga, ecco che arriva l’annuncio ufficiale del live action prodotto da Netflix e che appunto, insieme a One Piece farà parte dell’enorme pattern dedicato alla trasposizione in “real life” dei prodotti appartenenti al medium nipponico.

La nota piattaforma streaming ha quindi acquisito i diritti per la produzione e Legendary Pictures lavorerà al live action insieme a Netflix, che appunto caricherà sulla sua piattaforma il film quando uscirà ufficialmente.

Tra le buone nuove, oltre l’acquisizione di Netflix del live action troviamo l’inserimento di Joby Harold alla sceneggiatura, e quindi si occuperà dell’adattamento della storia.

I fan conosceranno lo scrittore soprattutto per il suo lavoro su Obi-Wan Kenobi della Disney e su Army of the Dead di Netflix. Per quanto riguarda il regista, My Hero Academia segnerà il debutto nel panorama americano di Shinsuke Satoshi.

Harold è conosciuto ma allo stesso tempo ha scritto dei prodotti poco apprezzati dal pubblico e forse questa potrebbe essere una nota non positiva.

My Hero Academia, ora è ufficiale: il live action arriverà su Netflix

L’autore originale Kohei Horikoshi sta lavorando alla parte finale della storia, mentre l’anime al momento è arrivato alla sesta stagione. Non abbiamo ancora un cast al momento, anche se forse nel 2023 arriveranno delle informazioni in più al riguardo senza dubbio.

Un altro prodotto nipponico si aggiunge al catalogo dei live action di casa Netflix e dopo gli insuccessi di Death Note e Cowboy Bebop la piattaforma streaming è pronta a rilanciare il tutto. A My Hero Academia si aggiunge anche One Piece e Yu Degli Spettri, altri due prodotti interessanti ma molto complessi da trasporre.

Con il live action di One Piece la presenza di Oda come supervisore generale e della sceneggiatura sicuramente ha calmato il pubblico ma nel complesso la maggior parte non dona molta fiducia al tutto, specie se si considerano le altre produzioni di casa Netflix. Tutto arriva da CB.

Al momento sono progetti in lavorazione e oltre piccoli dati non abbiamo altro, sperando che il 2023 possa donare dei trailer o delle immagini dal set succose.

