Ora che finalmente One Piece Film: RED è al cinema dopo un’attesa quasi spasmodica, le anteprime in lingua originale e la presentazione in anteprima a Lucca Comics and Games, riflettiamo sul rapporto tra i personaggi del film. Il 15° capitolo cinematografico della saga manga e anime di Eiichiro Oda è canonico senza esserlo davvero, raccontando una storia parallela a quanto accade nel manga e nella serie anime, in modo che anche gli spettatori non fan sfegatati della saga possano apprezzare la visione.

In occasione del 25° anniversario del manga e della serie anime con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo. Per la prima volta c’è profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda, per un film che ha già ottenuto risultati eccezionali al box office giapponese e mondiale 18 miliardi di Yen (oltre 115 milioni di Euro), miglior incasso anime del 2022, 2° miglior debutto della storia del cinema giapponese, 6° miglior anime e il 9° miglior incasso di sempre. Dopo quasi due mesi di programmazione, anche in Francia il film ha riscosso ottimi risultati al botteghino, con quasi 1 milione di spettatori. Il manga è arrivato a mezzo miliardo di copie vendute nel mondo. Un vero e proprio fenomeno che sembra non conoscere stanca, tanto che è stato ordinato il live action da Netflix.

In One Piece Film: RED viene presentata un’importante new entry per la famiglia di Luffy, Uta, che porta con sé il potere della musica nel franchise. Collegato alla sua vera identità – rivelata fin dalla sinossi del film – c’è il grande e atteso ritorno di Shanks. Shanks è il mentore e padre adottivo di Luffy, ma anche quello di Uta. Parliamo allora del rapporto tra genitori e figli esplorato dal film.

One Piece Film: RED: una storia di genitori e figli

One Piece Film: RED espande la nostra conoscenza sulla famiglia e sul passato di Luffy. Complice l’arrivo di Uta che è in realtà la figliastra di Shanks e quindi sorellastra del protagonista. Viene così mostrato il passato dei due ragazzi attraverso alcuni flashback. Si esplora il loro rapporto simile ma diverso col capitano dei Pirati del Rosso (da qui il sottotitolo del film RED).

Shanks è stato un buon padre adottivo per entrambi, non essendo mai autoritario come con la propria ciurma ma piuttosto bonaccione. A sua volta apprendista e “figlio” di Gol D. Roger, il Re dei Pirati da cui la storia del tesoro chiamato One Piece nascosto ai confini del mondo dopo la sua morte, ha inizio. Ora uno dei Quattro Imperatori del Mare, che accorrerà in aiuto dei figliastri quando il potere di Uta si rivelerà pericoloso.

Oramai è risaputo come Shanks conobbe Luffy a Windmill Village, gettato in mare e attaccato da un mostro marino, perdendo il braccio sinistro per salvargli la vita. Affidando al bambino il suo iconico Cappello di Paglia e facendogli promettere di riportarglielo una volta diventato Re dei Pirati. Nel film viene raccontata anche l’origin story di Uta, anche lei mangiò un Frutto del Diavolo come Luffy e ne assorbì i poteri, che saranno il problema e la soluzione nella storia.

One Piece Film: RED: una storia di eredità piratesca

Il passato di Uta con Luffy è quello tipico di due fratelli molto competitivi che si sfidano continuamente ma si vogliono un gran bene. Si fanno dispetti ma scherzano e giocano tutto il tempo. One Piece Film: RED riassume bene le tre generazioni di pirati della storia di Oda e il concetto di eredità, che via via che ci avviciniamo al finale nel manga e nell’anime acquista sempre più importanza e significato.

Così importante nei film supereroistici, qui viene affrontata dal punto di vista degli antieroi della storia. Luffy ha preso molto dall’indole di Shanks visto come si relazione sia agli sconosciuti sia al proprio equipaggio. Uta sembra aver preso quella stessa indole ma accrescendo la parte competitiva e soprattutto venendo in parte fagocitata dal proprio potere.

Questo perché nel passato è successo qualcosa che non riesce a perdonare e perdonarsi. Allo stesso tempo è interessante notare come usi la musica per unire gli animi, come un’influencer. Proprio come faceva Shanks che istintivamente coinvolgeva e convinceva chiunque incontrasse col proprio carisma misterioso. Pur rimanendo nell’ombra con quella caratteristica cicatrice sull’occhio.

Sarà proprio il “triangolo” formato da Shanks, Luffy e Uta a scoprire le proprie carte nell’epilogo del film e, proprio come Uta, rivelarsi tanto il problema quanto la soluzione. Perché in fondo è la famiglia ad essere tale ed è anche questo che vuole dirci il film.

Ricordiamo che in Italia One Piece Film: RED è al cinema dal 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory