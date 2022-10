One Piece Film: Red raggiunge un nuovo record al box office

One Piece dopo tanti anni di serializzazione riesce ancora a intrattenere i suoi numerosi e affezionati appassionati. Questi ultimi non possono perdersi il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 1° dicembre.

Il lungometraggio che celebra i 25 anni di serializzazione del manga ha debuttato il 6 agosto in Giappone e sta riscuotendo un successo che non accenna ad arrestarsi. Ad oggi, il film ha superato tutte le aspettative al botteghino. Per questo riportiamo che il film pare abbia appena ottenuto un altro enorme riconoscimento in Giappone.

One Piece Film: Red ha guadagnato così tanto da occupare il nono posto tra i film giapponesi più redditizi di tutti i tempi. Il film di Toei Animation ha scavalcato alcuni film importantissimi. Il film anime ha incassato di più in Giappone rispetto al secondo film di Harry Potter. Al momento si trova sotto film cult come Your Name, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train e Spirited Away.

Quindi One Piece si è posizionato vicino a capolavori assoluti, come i film di Studio Ghibli, e film con il primato di incassi.

Il film in arrivo è diretto da Goro Taniguchi e la sceneggiatura è gestita da Tsutomu Kuroiwa. Anche Eiichiro Oda ha svolto un ruolo chiave, dato che è il produttore creativo di One Piece Film: Red.

Il nuovo lungometraggio si concentra su Shanks e Uta la cantante più amata al mondo. Rinomata per aver nascosto la propria identità quando si esibisce, la sua voce è considerata ultraterrena. Ora, per la prima volta in assoluto, Uta si rivelerà al mondo in un live con ogni tipo di fan che si reca al suo spettacolo. Ci sono pirati da ogni dove, la Marina che osserva da vicino e i Cappelli di paglia guidati da Rufy, presenti anche loro. La voce che il mondo intero stava aspettando sta per risuonare. La storia inizia con la confessione sconvolgente che lei è la figlia di Shanks il Rosso.

Fonte – Comicbook