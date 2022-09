One Piece Film: Red: svelata la data di uscita italiana

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio della serie creata dal mangaka Eiichiro Oda, che ha debuttato in Giappone il 6 agosto di quest’anno.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante sulla data di uscita italiana del film!

Anime Factory, annuncia che One Piece Film: Red, prodotto da Toei Animation, uscirà il prossimo 1° dicembre nelle sale cinematografiche. Il film sarà inoltre in sala in anteprima il 7 e 8 novembre in lingua originale.

Si tratta di un film importante che vuole celebrare il 25° anniversario del manga e l’episodio 1000 della serie animata. One Piece Film Red inoltre per la prima volta vede un profondo coinvolgimento di Oda come produttore.

In Giappone la pellicola è la più redditizia di sempre del franchise, incassando otre 96 milioni di euro.

Recentemente abbiamo anche riportato che questo lungometraggio sarà proiettato in anteprima a ottobre al Lucca comics and games.

Il film è sicuramente motivo di curiosità per tutti i fan di One Piece soprattutto per quello che presenterà. Infatti ci sono tantissimi personaggi che anche dopo 25 anni di serializzazione, sono avvolti dal mistero.

Il riferimento è a uno dei quattro imperatori del Mare, Shanks il Rosso. Si scopriranno molte cose riguardanti questo personaggio a cominciare dai suoi rapporti interpersonali. Infatti nel film sarà anche approfondito il rapporto con sua figlia Uta.

Un altro aspetto che caratterizza la curiosità dei fan è lagato ad un possibile incontro tra Rufy e Shanks, in quanto i due non hanno un faccia a faccia nel manga da molto tempo.

One Piece Film Red si concentra sulle vicende di Shanks e Uta, sua figlia, della quale non si sa molto. Tuttavia risulta essere una famosissima cantante la cui voce viene giudicata ultraterrena.

Durante le sue esibizioni non si identificava mai, ma il film si apre con la rivelazione sconvolgente secondo la quale lei è la figlia del Rosso.