One Piece: RED è stato già proiettato in anteprima a Lucca Comics 2022 mentre la settimana prossima arriverà nelle sale nostrane in versione sottotitolata, in attesa del primo dicembre che regalerà al pubblico quello doppiato ufficialmente in italiano. Potranno seguire alcuni spoiler.

Successivamente alla conferma riguardante la presenza del Gear Fifht all’interno del lungometraggio, anche se per pochi secondi, su Twitter è stato pubblicato un post dove si discute della canonicità di questo nuovo film e nel discorso si include anche il personaggio di Uta e il suo passato con Shanks.

L’account newwordartur ha regalato la conferma della presenza di Uta nel capitolo 1055, riportando la risposta di una nuova intervista fatta a Oda stesso, nuovamente al centro delle vicende riguardanti la leggendaria epopea piratesca.

Nel capitolo in questione vicino alle vignette dove appare anche Shanks si intravede una sagoma non ben identificata e successivamente a queste nuove dichiarazioni apprendiamo che la medesima era Uta, e quindi il personaggio è senza ombra di dubbio canonico.

One Piece: RED: il nuovo film è canonico? La risposta arriva direttamente da Oda

Quindi questo ci conferma assolutamente la canonicità di Uta all’interno del manga e quindi anche dell’anime, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora alcuna certezza per quanto riguarda gli eventi del film. Riportiamo tutto da Twitter.

In his recent commentary of One Piece Film RED, Oda confirmed that the silhouette in Chapter 1055 is indeed Uta, making her existence and her past with Luffy canon to the One Piece manga pic.twitter.com/wBCSKFANfk — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) November 5, 2022

One Piece: RED a breve uscirà nelle sale nostrane prima in versione sottotitolata e successivamente in versione doppiata; rispettivamente il 7-8 novembre e poi a inizio dicembre. Chi è andata a Lucca Comics ha avuto anche l’occasione di vederlo in anteprima, ricevendo la risposta ufficiale al riguardo della presenza del Gear Fifth.

Vi ricordiamo nuovamente che ovviamente ci saranno degli spoiler sul film, e se non volete sapere nulla al riguardo vi invitiamo a non continuare!

Nonostante in tutta la pellicola Luffy usa il Gear Fourth, per alcuni secondi il pirata mostra anche il suo Gear Fifth all’interno di una delle battaglie presenti nel lungometraggio, donando un assaggio al pubblico di questa nuova forma in versione animata mostrata per la prima volta contro Kaido nell’appena conclusa saga di Wano.

Non volendoci dilungare troppo sul come e quando Luffy usi la sua nuova forma, confermiamo che in RED è presente la nuova e particolare trasformazione del protagonista di One Piece, per la gioia di tutto il pubblico che attendeva questa risposta alla fatidica domanda. Voi avete già visto il film? Se sì cosa ne pensate?

Fonte Twitter