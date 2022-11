One Piece: RED, appare nel film il Gear Fifth? (SPOILER)

One Piece: RED a breve uscirà nelle sale nostrane prima in versione sottotitolata e successivamente in versione doppiata; rispettivamente il 7-8 novembre e poi a inizio dicembre. Chi è andata a Lucca Comics ha avuto anche l’occasione di vederlo in anteprima, ricevendo la risposta ufficiale al riguardo della presenza del Gear Fifth.

Vi ricordiamo nuovamente che ovviamente ci saranno degli spoiler sul film, e se non volete sapere nulla al riguardo vi invitiamo a non continuare!

Nonostante in tutta la pellicola Luffy usa il Gear Fourth, per alcuni secondi il pirata mostra anche il suo Gear Fifth all’interno di una delle battaglie presenti nel lungometraggio, donando un assaggio al pubblico di questa nuova forma in versione animata mostrata per la prima volta contro Kaido nell’appena conclusa saga di Wano.

Non volendoci dilungare troppo sul come e quando Luffy usi la sua nuova forma, confermiamo che in RED è presente la nuova e particolare trasformazione del protagonista di One Piece, per la gioia di tutto il pubblico che attendeva questa risposta alla fatidica domanda. Voi avete già visto il film? Se sì cosa ne pensate?

La tanto attesa nuova trasformazione di Luffy ha donato un assaggio all’interno del film, poco prima di fare il suo esordio all’interno della serie anime ufficiale. Tutto lo riportiamo da Comic Book.

One Piece tra film, videogiochi, anime e manga sta diventando veramente un simbolo non solo in Giappone ma in tutto il mondo, specie se consideriamo tutti gli omaggi e le collaborazione esterne del noto franchise creato dalla mente del sensei Oda.

One Piece: RED mostra in un trailer numerosi spoiler al riguardo del film, non solo per quanto riguarda alcune sequenze di dialogo ma anche per quanto riguarda i combattimenti, anche in questo caso la colonna portante del film a quanto pare.

In un breve trailer sono state mostrate molte sequenze del film in questione, ma per fortuna non sono stati mostrati spoiler grandi, visto che alcune cose sono state mantenuto per donare una bellissima sorpresa agli spettatori. Ricordiamo nuovamente che One Piece: RED arriverà nelle sale italiane il 7 e l’8 novembre in versione sottotitolata.

