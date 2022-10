One Piece: RED mostra in un trailer numerosi spoiler al riguardo del film, non solo per quanto riguarda alcune sequenze di dialogo ma anche per quanto riguarda i combattimenti, anche in questo caso la colonna portante del film a quanto pare. Il nuovo lungometraggio sarà proiettato in anteprima durante il Lucca Comics&Games 2022.

Il film attualmente è uscito solamente in Giappone e già nella sua terra natia ha superato record su record, diventando il film con maggiore incassi in casa Toei Animation. Come accennato su Twitter l’account ufficiale del film ha pubblicato un trailer interessante, colmo di alcuni spoiler al riguardo della storia e gli eventi narrati. Riportiamo tutto da Comic Book:

One Piece: RED, il trailer del film mostra numerosi spoiler!

Ricordandovi di visitare il sito ufficiale per i dettagli, vi lasciamo le info di come funziona la Caccia al Tesoro a tema “RED” che si farà appunto, durante l’imminente Lucca Comics&Games:

Caccia al tesoro “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games

Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guest. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa. Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico che si troverà su un lato dello stand “One Piece Film: Red” per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare. La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand dedicato al prossimo lungometraggio, e negli stand dei partner One Piece presenti nell’area Japan. Pronti?

