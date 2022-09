One Piece: Il Lucca Comics & Games 2022 si trasformerà nella Grand Line!

One Piece sarà il protagonista di Lucca Comics & Games 2022 a quanto pare, visto l’incredibile programma ce trasformerà la città Toscana nella Grand Line, grazie anche a una Caccia al Tesoro a tema.

Dopo l’annuncio della proiezione di One Piece: RED in anteprima a Lucca insieme alla presenza del regista del film Gorō Taniguchi il 29 settembre, la fiera sembra essere proiettata veramente su questo grande evento, regalando ai fan un programma d’eccezione condiviso proprio sulla pagina ufficiale della fiera.

Oltre degli eventi giornalieri che potete vedere sempre qui, scopriamo anche che Lucca ospiterà una vera e propria Caccia al Tesoro, volta a onorare non solo i 25 anni del manga ma anche gli incassi del film, oltre a essere un incredibile tributo alla maestosa opera del sensei Oda.

Tra i tanti programmi il 29 abbiamo appunto l’anteprima italiana del film RED che sarà preceduta anche da un Red Carpet ufficiale con gli ospiti della proiezione. Non mancheranno gadget, una piccola parte del cast del doppiaggio italiano e tante altre meraviglie.

Il nuovo lungometraggio del franchise sarà proiettato al Cinema Astra, Piazza del Giglio. La premiere italiana sarà in lingua originale con sottotitoli e presenzieranno anche Goro Taniguchi: Regista, Masayuki Sato: Direttore delle Animazioni e Character Designer, Hiroaki Shibata: Produttore. Di certo è meglio non mancare, sarà un tripudio all’epopea piratesca.

Il giorno successivo alla proiezione invece sarà posta un’intervista al regista Goro Taniguchi, con annessa sessione di domande dal pubblico e una live drawing session di Masayuki Sato. Due giornate ricche all’insegna di un manga che ha portato milioni di persone a concentrarsi tutti nella stessa passione.

Ricordandovi di visitare il sito ufficiale per i dettagli, vi lasciamo le info di come funziona la Caccia al Tesoro a tema One Piece:

Caccia al tesoro “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games

Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guest. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa. Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico che si troverà su un lato dello stand “One Piece Film: Red” per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare. La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand “One Piece Film: Red”, e negli stand dei partner One Piece presenti nell’area Japan

Fonte Sito Ufficiale della Fiera