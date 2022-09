One Piece: svelata l’identità di un personaggio misterioso?

One Piece dopo la fine dell’arco di Wano ha vissuto un periodo di pausa che ha permesso a Eiichiro Oda di organizzare l’ultimo arco narrativo. Nel corso dei suoi 25 anni di serializzazione ha presentato tantissimi personaggi interessanti e molti di questi sono ancora avvolti da tanti misteri. Alcuni di questi hanno ancora un’identità sconosciuta, nonostante alcune cose sul loro passato siano state rivelate.

Tra questi si possono brevemente distinguere quelli di cui si conosce l’identità ma non i loro obiettivi, e quelli di cui si conoscono le gesta ma non l’identità. Nel primo caso è impossibile non menzionare Shanks, del quale si sa poco. Tuttavia subito dopo Wano è ricomparso esclamando di voler rivendicare il One Piece.

Altri come lui sono Marshall D. Teach, personaggio chiave che è tornato nel capitolo 1060 intenzionato a sottrarre il potere del Frutto di Boa Hancock. Fortunatamente l’intervento di Rayleigh ha evitato il peggio.

Di seguito seguiranno delle possibili anticipazioni legate al capitolo 1061 del manga e coloro che non vogliono scoprire anzitempo il prosieguo del manga, l’ideale sarebbe non continuare con la lettura.

Ci sono ancora altri personaggi di cui non si conosce il volto, tanto meno l’aspetto fisico. Come ad esempio il geniale scienziato Vegapunk, al servizio della marina. Sappiamo anche che l’isola di Karakuri lo considera come l’orgoglio e la gioia di tutti gli abitanti, i quali sperano che un giorno tornerà tra loro. È anche un uomo disponibile ad accontentare le richieste delle persone che lo circondano, infatti ha acconsentito ad esaudire l’ultimo desiderio di Orso Bartholomew. Gli aveva infatti concesso di venire programmato per proteggere la nave dei Pirati di Cappello di paglia fino al loro ritorno.

Pare che nel capitolo 1061 ci saranno novità legate allo scienziato. Infatti l’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_NEWS2022. Di seguito ne riportiamo l’aggiornamento:

Questo elemento del capitolo in uscita, non ancora ufficiale, ritrae un personaggio che si identifica proprio come Vegapunk. Probabilmente tutti si aspettano un uomo, ma Oda non ha mai approfondito questo aspetto. Tuttavia potrebbe anche trattarsi di un altro caso simile a Yamato, che si identificò inizialmente come Oden Kozuki. Chiaramente prossimamente seguiranno altri aggiornamenti a questa possibile novità.