Shanks il Rosso è uno dei personaggi più misteriosi e interessanti di One Piece che Eiichiro Oda abbia mai disegnato e sicuramente questo gli conferisce non poco fascino e carisma. Sul passato del pirata che ha spinto Rufy a prendere il mare, si sa molto di più rispetto alle sue azioni nel presente, infatti in passato è stato un apprendista dei Pirati di Roger, al quale molto legato, infatti dopo la sua esecuzione scoppia in lacrime sotto il patibolo di Rogue Town. Ma quale potrebbe essere il nemico finale di One Piece?

Pirata, estremamente potente, forte, ambizioso, esperto, ma anche dalla personalità molto semplice, simpatico e amichevole. Ama molto divertirsi e festeggiare sia con la propria ciurma che con gli altri. Non è autoritario verso i suoi compagni e non ama la violenza. Vuole sempre evitare inutili combattimenti e alle offese o aggressioni personale ci ride sopra. Ma quando si tratta dei suoi amici e quando questi sono in pericolo non perdona nessuno e diventa terrificante. Questa descrizione serve per portare al nocciolo di questa discussione. Si capisce che la personalità di Shanks è identica a quella di Monkey D. Rufy. Potrebbe essere Shanks il Rosso l’avversario finale di Rufy?

Sembra una domanda blasfema, proprio perché durante la sua permanenza a Foosha incontra Rufy fino ad affezionarsi. Era solito prenderlo in giro perché incapace di nuotare e gli raccontava molte delle sue avventure, tanto da ispirarlo a diventare un pirata. Era perfino premuroso con lui dicendogli che non era ancora pronto per prendere il mare. Dunque alla luce di quanto evidenziato, come potrebbe essere Shanks il Rosso il nemico finale di Rufy? Bisogna cercare di analizzare alcuni punti.

Ma quale potrebbe essere il nemico finale di One Piece?

One Piece – Potrebbe essere Shanks il Rosso l’avversario finale di Rufy?

IMPERATORE DEL MARE

Uno dei dettagli fondamentali che caratterizza questo pirata è il titolo di Imperatore dei Mari. Sono i pirati più potenti e si muovono nei mari come sovrani. Forse uno dei motivi per cui i riflettori non sono stati sempre puntati su Shanks è questo e sicuramente per aumentare la dose di mistero. Sicuramente però rappresenta una minaccia che la marina non saprebbe sventare. Il Rosso però non è l’unico Imperatore, infatti ce ne sono ben altri tre. Parliamo di Marshall D. Teach, Buggy il Clown e proprio Monkey D. Rufy.

Il protagonista del manga è diventato Imperatore dopo aver affrontato e sconfitto, in una battaglia violenta, un altro Imperatore potente e tiranno, Kaido. L’evento storico ha avuto luogo sull’isola di Wano, che per ben vent’anni è stata pesantemente soggiogata da Kaido, lo Shogun Orochi e i loro sottoposti. Ma il potere del Frutto del Diavolo di Rufy l’ha portato su un livello completamente diverso, schiacciando il nemico.

Dunque alla luce di questi avvenimenti sia Shanks che Rufy sono sullo stesso piano e sono due dei quattro sovrani più pericolosi e potenti esistenti. Non sorprenderebbe affatto assistere ad un faccia a faccia tra loro due nonostante non ci sia nessun conto in sospeso o brutto trascorso. Semplicemente sono due Imperatori e la probabilità che i loro interessi combacino è davvero alta.

One Piece – Potrebbe essere Shanks il Rosso l’avversario finale di Rufy?

LO ONE-PIECE

È la massima ambizione di ogni pirata che prende il mare. È quello che ha reso leggendario Gol D. Roger pochi istanti prima della sua esecuzione, affermando la sua esistenza. È esattamente da quel momento che la pirateria ha vissuto una rivoluzione inarrestabile. Ed è proprio l’obiettivo principale di Rufy fin da quando ha preso il mare. Shanks non aveva mai mostrato un vero interesse per il leggendario tesoro, ma proprio dopo l’arco narrativo della guerra di Wano, nel capitolo 1054, il Rosso ha affermato con decisone che era giunto il momento di reclamarlo.

Dunque il quadro presenta due Imperatori potenti che vogliono lo One Piece, e dunque non è del tutto sconsiderato prevedere una battaglia per interessi comuni tra due pirati che si rispettano da sempre.

Senza dimenticare che Shanks era già un componente della ciurma di Roger e insieme a lui c’era proprio Buggy. Purtroppo nell’ultimo viaggio di Roger, quello verso Laugh Tale, i due giovani pirati non erano presenti perché Buggy non era in condizioni di viaggiare e Shanks non voleva lasciarlo da solo.

Quindi Shanks e Rufy non hanno ancora visto ne trovato il tesoro leggendario. Tuttavia Shanks, in teoria, dovrebbe essere capace di raggiungere l’isola più facilmente di Rufy perché ha già trovato i quattro poignee griffe proprio con Roger.

IL FRUTTO DEL DIAVOLO GOM GOM

Nemico finale di One Piece

Se Rufy ha le caratteristiche che presenta oggi è indirettamente proprio per via di Shanks. Sia chiaro non è stato il Rosso a invitare Rufy a mangiarlo, semplicemente si è trattato di una disattenzione. Infatti Rufy, per placare la fame, lo mangia credendo fosse un frutto qualunque, suscitando una reazione molto allarmata in Shanks. Sicuramente una cosa del genere non era prevista.

Il frutto del Diavolo Gom Gom, noto come Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico, era stato recuperato infatti proprio dai pirati del Rosso dalla nave della marina con a bordo gli agenti del CP9. Non si sa per quale ragione Shanks abbia sottratto alla marina un frutto del diavolo, che gli è sfuggito per ben 800 anni, ma c’è la probabilità che abbia a che fare proprio con Joy Boy e Laugh Tale.