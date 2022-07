One Piece Film: Red: svelati i ruoli di Uta e Shanks nel film

One Piece è il manga Shonen per eccellenza più popolare e venduto in assoluto. Dopo 25 anni di serializzazione ci sono ancora tante novità proposte per i fan. Tra queste vi è il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red. I fan di One Piece sono rimasti sbalorditi dopo l’annuncio del film anche perché Shanks il Rosso rossi sarebbe tornato nella serie. Inoltre insieme a lui sarà presentata sua figlia Uta.

Uta si presenta come la “diva definitiva”, è bisogna scoprire molto sulla figlia di uno dei quattro Imperatori del mare. Durante l’ultimo Anime Expo, il produttore del film, Shimizu, ha accennato ai ruoli del duo padre e figlia.

Alla domanda su Uta, la protagonista femminile del film, Shimizu dice che l’anime è abituato a grandi co-protagonisti. Quindi Oda voleva fare qualcosa di diverso. Dopo queste parole non può proseguire oltre in quanto sfocerebbe in spoiler indesiderati.

Shimizu parla facendo riferimento a Shanks e dice che tutta la sua ciurma apparirà nel film. Il resto però, non può dirlo.

Negli ultimi giorni, One Piece: Red ha rilasciato nuovi trailer e una sinossi della storia per il film in uscita

One Piece Film: Red vuole celebrare la trasmissione dell’episodio numero 1000 della serie animata e Eiichiro Oda ha svolto un ruolo molto attivo. Infatti non solo si è occupato dei character design dei personaggi, ma è il produttore esecutivo. A tutti i personaggi ha voluto dare un aspetto più rock e questo non stupisce se si pensa al fatto che Uta sia una cantante. Quindi Oda ha voluto dare risalto a questo tema.

Ricordiamo che il film uscirà inizialmente solo nelle sale giapponesi a partire dal 6 agosto 2022. Invece bisognerà aspettare per una data italiana.

Il manga di One Piece sta per tornare e debutterà con il suo nuovo e ultimo arco narrativo che accompagnerà i lettori di tutto il mondo nell’ultimo viaggio di Rufy e della sua ciurma. Oda a tal proposito ha confessato alcuni pensieri con dichiarazioni interessanti circa la durata dell’arco finale.