One Piece Film: Red: svelata la nuova sinossi e il nuovo trailer del film

One Piece Film: Red è il nuovo lungometraggio della serie di Oda che uscirà inizialmente solo nei cinema in Giappone il 6 agosto. Chiaramente ci sarà un’uscita mondiale prevista per questo autunno. In questo nuovo film tutti gli appassionati potranno scoprire alcuni segreti del passato di Shanks tra cui quello legato a sua figlia, Uta.

Oggi riportiamo delle novità molto interessanti legati al quindicesimo film del franchise Shonen. Riportiamo sia la pubblicazione di un nuovissimo trailer sia una nuova sinossi che dà un’idea migliore di quale sia il ruolo della figlia di Shanks. Scopriamo anche come Rufy e la sua ciurma siano coinvolti nella storia.

Riportiamo prima le novità legate alla sinossi di One Piece Film: Red:

“Uta, la cantante più amata al mondo. La sua voce, con cui canta nascondendo la sua vera identità, è stata descritta come “ultraterrena”. Apparirà in pubblico per la prima volta in un concerto dal vivo. Mentre il locale si riempie con tutti i tipi di fan di Uta – pirati eccitati, la Marina e i pirati di Cappello di paglia che vuole semplicemente godersi la sua performance – la voce che il mondo intero stava aspettando sta per risuonare. La storia inizia con il fatto scioccante che lei è la “figlia di Shanks”. Uta sta sul palco, con il solito desiderio di rendere felice il mondo con la sua musica. C’è Gordon, un personaggio misterioso che conosce il passato di Uta e intravede l’ombra di Shanks. Su Elegia, l’isola della musica, Rufy e Uta si riuniscono per la prima volta dall’ultima volta che si sono incontrati 12 anni prima nel villaggio di Foosha”.

Di seguito invece riportiamo il nuovo trailer, condiviso dall’insider WSJ_manga direttamente sulla propria pagina Twitter:

ONE PIECE FILM RED New PV. pic.twitter.com/5IyArkCFcr — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) July 22, 2022

Eiichiro Oda ha un ruolo importante nella creazione di questo nuovo film, E non dimentichiamo che il mangaka si sta attualmente preparando per l’arco narrativo finale del manga. Questo concluderà il viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia.

In seguito ai principali eventi accaduti nella Guerra per Wano, Rufy e la sua ciurma hanno aggiunto un altro membro ai loro ranghi. Rufy inoltre ora può godere della nuova trasformazione, quella del Gear Fifth a sua completa disposizione. Oda inoltre recentemente ha rilasciato dichiarazioni scottanti secondo le quali terminerebbe il manga in 3 anni, ma chiaramente difficilmente sarà così.