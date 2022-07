One Piece Film: Red: annunciata la collaborazione con Mercedes

One Piece Film: Red è il nuovo film in arrivo il mese prossimo e oggi riportiamo una novità legata a una campagna promozionale particolare. Riguardo il manga, riprenderà a breve con la pubblicazione del manga introducendo tutti gli appassionati all’arco narrativo finale. Quindi il grande momento, dopo 25 anni, sta per arrivare.

Tuttavia ci sono anche altri progetti molto importanti in arrivo per tutti i fan. Tra questi il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red che debutterà in Giappone a partire dal 6 agosto di quest’anno. Per promuovere il quindicesimo film del franchise, sembra che ci sarà una collaborazione particolare con la casa automobilistica tedesca, ossia la Mercedes.

Molti fan della serie hanno colto l’occasione per ricreare i loro veicoli con verniciature che onorano uno dei più grandi franchise ​​​​della storia. In questa nuova partnership tra One Piece: Red e Mercedes, non sembra che i fan avranno l’opportunità di acquistare un veicolo adattato Rufy, Shanks o uno dei tanti personaggi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagine Twitter dell’insider newworldartur. Ha condiviso la nuova immagine promozionale che vede Monkey D. Rufy e Shanks il Rosso fissarsi l’un l’altro sopra una Mercedes. Questo è di sicuro una delle strategie di marketing piuttosto unica per aiutare a spingere il quindicesimo film del leggendario franchise Shonen.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mercedes Benz x One Piece Film RED collaboration pic.twitter.com/MMiLtUAI4g — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 14, 2022

Oltre al film in uscita, One Piece ha concluso recentemente l’arco narrativo più lungo di sempre. Inoltre l’arco di Wano ha sancito diverse svolte nelle vicende di Rufy, che dopo aver battuto Kaido, è diventato il nuovo Imperatore del Mare. Ha risvegliato il Gear Fifth, facendo luce sulla vera natura del suo Frutto del Diavolo e ci sono novità anche riguardanti la ciurma. Infatti Yamato, la figlia di Kaido, pare che si unirà alla ciurma di Cappello di Paglia.

Ci sono chiaramente un sacco di questioni in sospeso da coprire prima che il franchise di Shonen giunga al termine. Di fatto Oda stesso di recente ha pubblicato una lettera indirizzata ai fan dove promette di chiarire tante cose tenute segrete nel corso degli anni.

L’attesa maggiore è vedere se e come Rufy realizzerà il suo sogno di diventare il Re degli Pirati.