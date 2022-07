One Piece: Oda condivide una commovente e rassicurante lettera per i fan!

One Piece sta per tornare finalmente, dopo un mese di pausa che ha concesso a Eiichiro Oda un meritato riposo e un’organizzazione decente per iniziare l’avventura inerente all’arco narrativo finale dell’epopea.

Dopo un mese di stop Luffy e la sua ciurma torna e si prepara ad un’avventura incredibile, che inizierà dalla fine della saga di Wano che ha condotto ad un aumento delle taglie dei pirati più potenti e pericolosi del mare.

Luffy è diventato il nuovo Imperatore e a seguirlo è stato Buggy, per motivi non ancora identificati. La carne al fuoco è tanta e i dettagli sono succulenti.

Dopo 25 anni di produzione quindi l’epopea che ha segnato la storia del medium nipponico inizia a tracciare un percorso finale, un percorso scaturito da numerose avventure, tante perdite e sconfitte, coronate anche da innumerevoli vittorie, gioie e conquiste.

L’emozione è tanta e l’attesa sembra infinita, e per rassicurarci Oda ha deciso di condividere una lettera con i suoi fan che lo hanno accompagnato in una delle sue avventure più grandi e ambiziose di sempre.

One Piece: Oda condivide una lettera ai fan in vista della Saga Finale!

Quando era un bambino sognavo di realizzare una delle avventure più grandi di sempre e volevo che il mio finale sarebbe stato atteso da milioni di persone! Così è stato a quanto pare, anche se mi chiedo se ne sarò all’altezza.

Verissimo, abbiamo ancora qualcosa da concludere riguardo la Saga di Wano, ma sono piccolezze. Abbiamo quasi terminato. Ci ho impiegato 25 anni ed anche se iniziate ora a leggere la storia va bene, quest’ultima da adesso sarà “Il” One Piece.

Svelerò e disegnerò tutti i misteri di questo mondo che abbiamo creato. Sarà super interessante vedrete. Al momento allacciate le cinture e attendete ancora un attimo l’inizio della fine”.

Il messaggio è strappalacrime ma anche speranzoso. Emana fiducia, su questo non ci piove. La passione, l’ambizione e la capacità di narrare una storia dal parte del sensei è eccezionale e quindi sicuramente il finale sarà degno di tutta l’epopea di One Piece.

Non ci resta che attendere il 24 luglio quindi, il giorno del tanto atteso ritorno, un ritorno che segna la fine di un’era. Ricordiamo che potete leggere e recuperare i precedenti capitoli anche da MangaPlus!