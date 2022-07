One Piece Film: Red: annunciati due nuovi personaggi

One Piece Film: Red è ormai all’orizzonte in quanto la sua data di uscita è prevista per il 6 agosto 2022. La Ciurma di Cappello di Paglia avrà il suo ruolo nel film ma i riflettori saranno puntati soprattutto su uno dei quattro Imperatori del mare Shanks il Rosso. Gli appassionati avranno modo di immergersi nel passato, avvolto da sempre nel mistero, di Shanks e verrà fatta luce anche sul rapporto con sua figlia Uta.

Oggi però riportiamo la notizia che due nuovi personaggi si uniscono al film.

L’aggiornamento giunge dall’insider newworldartur condividendolo direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

New characters in One Piece Film RED, Romy and Yorueka! pic.twitter.com/EInUbV1VQN — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 13, 2022

Scopriamo che questi nuovi personaggi si chiamano Romy e Yorueka. La prima è una ragazza con i capelli bicolori, proprio come la figlia di Shanks, Uta. La ragazza indossa un vestito patchwork e un fiocco completo di una cartella. La sua amica Yorueka invece indossa un maglione stracciato. I capelli castano-verdi del ragazzo sono selvaggi e tiene in mano un ventaglio con il nome di Uta.

Ci sono anche alcuni dettagli legati al doppiaggio. Di fatto secondo il team della Toei Animation, Romy sarà interpretata da Chiise Nitsu mentre Yorueka sarà doppiato da Yuki Kaji. Questo è un nome di spessore nell’ambito dell’animazione giapponese che è diventato popolare in tutto il mondo. Infatti stiamo parlando della voce di Eren Jaeger de L’Attacco dei Giganti.

Kaji ha anche doppiato una serie di personaggi di alto profilo. Da Kenma Kozume a Meliodas di The Seven Deadly Sins e persino Shoto Todoroki in My Hero Academia. Quindi parliamo di un doppiatore che ha calcato il terreno di molte serie di successo e ora è pronto per fare il suo debutto in One Piece.

One Piece Film: Red è il nuovo lungometraggio della serie in cui Oda ha partecipato particolarmente. Uscirà inizialmente in esclusiva in Giappone. Al momento il manga di One Piece è in pausa in quanto Eiichiro Oda sta preparando l’arco finale del manga.