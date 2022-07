One Piece: il manga si potrebbe concludere entro tre anni!

Dopo lunghi 25 anni di serializzazione, One Piece si appresta a concludersi. Tutto è cominciato dopo la fine dell’arco narrativo di Wano, con Rufy che ha messo al tappeto l’imperatore Kaido dopo aver risvegliato il Gear Fifth. Infatti Oda dopo il capitolo 1053 ha sospeso la serializzazione del manga per un mese per concentrarsi e riordinare le idee per l’ultimo arco narrativo del manga.

Oggi però riportiamo una notizia che sicuramente scuoterà e non poco i cuori affezionati a Rufy Cappello di Paglia e alla sua ciurma. Annunciamo che il manga di Eiichiro Oda potrebbe accompagnarci per altri tre anni!. Quindi vuol dire che dopo tre anni, potremmo salutare e vedere salpare il capitano pirata più amato da tutti per sempre. Chiaramente non si tratta di nessuna notizia ufficiale quindi non possiamo confermare con certezza quanto riportato.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter newworldartur. Di seguito ne riportiamo il risultato:

BREAKING NEWS: Eiichiro Oda confirms in an interview he plans to end One Piece in 3 years pic.twitter.com/oYDqDDqGaN — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 22, 2022

Adesso però è importante concentrarsi sull’imminente ritorno del manga che segnerà l’avvio dell’arco narrativo finale. Recentemente abbiamo anche riportato i primi spoiler relativi ad esso. Basti pensare che ci sarà un breve ritorno di Ace che mostrerà le sue intenzioni finali: andare a prendersi il One Piece. Questo lascia immaginare che Rufy e Shanks si ritroveranno, dopo anni faccia a faccia.

Parlando di Shanks, gli appassionati saranno pronti a riaccoglierlo e ad assistere alle sue avventure nel nuovo lungometraggio One Piece Film: Red. In questo film Eiichiro Oda stesso ha svolto un ruolo centrale infatti è il produttore esecutivo e si è occupato del character design dei personaggi. Il film debutterà il 6 agosto di quest’anno in tutte le sale giapponesi. Per il momento non c’è una data di uscita italiana quindi bisognerà pazientare ancora un po’.

Di seguito riportiamo la sinossi del film: