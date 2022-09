One Piece: un personaggio chiave torna in azione!

One Piece ha avviato ormai la saga finale dopo la pausa di un mese del mangaka Eiichiro Oda. L’ultimo capitolo della serie ha rivelato che un personaggio chiave è tornato in azione!

Nonostante One Piece sia serializzato da tanti anni, molti sono i pirati di cui si sa poco e uno di questi torna in azione nell’ultimo capitolo del manga, il 1059.

Coloro che non hanno intenzione di scoprire in anticipo quello che succede nel manga, sarebbe l’ideale non continuare con la lettura di questo articolo.

Il personaggio di cui si parla è uno dei quattro imperatori, ossia, Barbanera. Mashall D. Teach ha fatto la sua mossa puntando Boa Hancock. Il suo obiettivo è quello di impossessarsi del suo potere del Frutto del Diavolo.

Chiaramente, come tutti i fan del manga sanno, Barbanera non è nuovo a questi modi di fare. Infatti dopo la fine delle ostilità a Marineford, si impossessa del potere devastante di Barbabianca.

Sicuramente l’obiettivo del pirata è diventare ancora e ancora più forte, ma questa volta non è riuscito nel suo intento. Tuttavia lo scontro è stato molto intenso dato che Barbanera riesce a mettere alle strette l’imperatrice pirata. Però lei finisce per trasformare in pietra tutti gli altri intorno a lei, incluso l’equipaggio di Barbanera.

Dopo la fine delle ostilità di Wano, cominciano a mostrarsi i primi conflitti, dopo quelli violenti per rovesciare la tirannia di Kaido. Infatti poco prima dell’inizio di questi, il Governo aveva annunciato lo scioglimento della Flotta dei Sette. Da questo annuncio è scaturito l’immediato assalto della Marina agli ex componenti di questa organizzazione. È in questa occasione che Boa Hancock combatte contro la Marina, giunta su Amazon Lily.

Il capitolo 1059 di One Piece mostra che durante questo scontro si inserisce proprio Teach. Lo scontro si infiamma e colui che riesce a placarlo è il Re Oscuro Rayleigh, che interviene a sorpresa. Quindi qualunque cosa Barbanera stesse pianificando per incrementare il suo potere, questa volta non è andato in porto.