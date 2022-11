Il potere della musica in One Piece Film: RED

Dopo molta attesa e la presentazione in anteprima a Lucca Comics and Games arriva in sala in Italia One Piece Film: RED, 15° capitolo cinematografico della saga manga e anime di Eiichiro Oda record di incassi in tutto il mondo. Il film, così come i precedenti capitoli, vuole raccontare una storia parallela a quanto accade nella serie anime, in modo che tutti gli spettatori possano godersi la visione anche se non sono necessariamente fan della saga.

In occasione del 25° anniversario del manga (record con oltre mezzo miliardo di copie vendute ad oggi nel mondo) e della serie tv animata del manga con oltre 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia fanno ritorno sul grande schermo. Per la prima volta c’è profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda, per un film che ha già ottenuto risultati eccezionali al box office globale.

In Giappone la pellicola è a tutti gli effetti la più redditizia di sempre del franchise: ha superato il traguardo dei 18 miliardi di Yen (oltre 115 milioni di Euro) registrando così il miglior incasso anime del 2022, ottenendo il secondo miglior debutto della storia del cinema giapponese e diventando il sesto miglior anime e il nono miglior incasso all time. Dopo quasi due mesi di programmazione, anche in Francia il film ha riscosso ottimi risultati al box office, con quasi un milione di spettatori accorsi al cinema a godersi il nuovo film One Piece Film: RED sul grande schermo. In questo speciale aspettando il film, andiamo a scoprire di più sul personaggio di Uta.

Il potere della musica in One Piece Film: RED

La new entry principale che viene introdotta nella pellicola è il personaggio di Uta, la cantante più amata nel mondo di One Piece, la cui voce viene definita “ultraterrena”. Uta è famosa anche perché nasconde la sua vera identità e un altro segreto: è la figlia di Shanks, il “mentore” di Luffy che gli ha regalato il caratteristico cappello di paglia. Ovviamente questo legherà indissolubilmente i due “figliocci”, che scopriremo si conoscono fin da piccoli.

Per la prima volta in assoluto, Uta decide di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo. L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e il gruppo guidato da Luffy. Tra loro anche un accorato gruppo di fan, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo.

Il potere della musica in questo caso ha un doppio livello, non solo quello artistico. C’è anche quello soprannaturale, elemento fortemente presente in One Piece Film: RED. Un potere nato da un Frutto del Diavolo, proprio come quello di Luffy. Altro elemento ricorrente della saga riportato in auge in questo nuovo capitolo.

One Piece Film: RED è quindi il primo episodio del franchise con una forte componente musicale. A interpretare i brani musicali inediti nella versione originale è la star nipponica Ado. Ci sono dei veri e propri momenti musical con tanto di regia e coreografia nella pellicola, che portano una ventata di novità al franchise in cui avevamo già visto un po’ di tutto. Sequenze orchestrate ad arte e coloratissime, esagerate. È evidente che il regista Gorō Taniguchi e gli animatori con a capo Masayuki Sato hanno potuto sbizzarrirsi. È come assistere ad un concerto di Emanuela Pacotto, tra le doppiatrici della saga.

Il potere dell’influenza social in One Piece Film: RED

In One Piece Film: RED Uta è anche una possibile rappresentazione degli influencer per una saga che guarda sempre più alla modernità. Attraverso la sua potente risonanza mediatica sui social media, dove è seguitissima, si fa portavoce di determinate ideologie. Proprio capita nella realtà a molti artisti. L’influenza social può portare tanto a fare del bene quanto del male, a veicolare messaggi positivi come negativi. Il film ne rappresenta bene l’ambivalenza attraverso il personaggio di Uta.

Uta viene presentata come una vera e propria star della musica. Il suo seguito è fortissimo e One Piece Film: RED attraverso il suo personaggio sembra volerci raccontare il potere dell’influenza social. L’arte a volte può smuovere le coscienze, la politica, la società e il mondo, soprattutto se veicolata da una voce che ha una tale risonanza a livello mediatico. Una battaglia per la libertà del popolo potrebbe avere inizio proprio da lei, ma Uta potrebbe essere tanto la soluzione quanto il problema. Sarà compito proprio della sua ritrovata famiglia – Luffy e Shanks – attivarsi per salvare la situazione.

Ricordiamo che in Italia One Piece Film: RED uscirà al cinema dal 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.