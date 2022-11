One Piece Film: Red: Steve Aoki collabora con una nuova traccia musicale

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio della serie e sta riscuotendo un successo con numeri molto importanti. Non a caso è diventato il più grande film che ha debuttato nei cinema giapponesi. Oggi riportiamo un aggiornamento che attesta il forte coinvolgimento che ha creato One Piece Film: Red, dato che il famosissimo dj, Steve Aoki, ha creato una nuova soundtrack per il film.

Il nuovo lavoro musicale del dj arriverà sul web il 4 novembre. Aoki stesso condivide di essere molto entusiasta di far parte del mondo di One Piece e continuare la sua collaborazione. Il dj si augura che tutto il suo entusiasmo possa trasparire attraverso il suo remix.

Steve Aoki ha anche avuto modo di condividere i suoi pensieri su quello che gli piace di più del franchise di Eiichiro Oda. One Piece è un mondo caratterizzato da tante trame fantastiche e coinvolgenti. Il dj si sente personalmente collegato a One Piece proprio per il fatto che come lui va in tour con la troupe, allo stesso modo Rufy gira il mondo a bordo della Sunny. Quindi si rivede molto nello stile di vita di Rufy, vivendo avventure e andando in giro per il mondo.

La traccia musicale di One Piece Film: Red farà il suo debutto nella giornata del 4 novembre. Il film includerà quarantasette brani, incluso il nuovo remix di Aoki.

One Piece Film: Red ha fatto il suo debutto in anteprima in Italia pochi giorni fa al Lucca Comics & Games. Ma tutti gli appassionati avranno la possibilità di guardare il film a partire dal 1° dicembre di quest’anno in tutte le sale.

Il film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da Toei Animation, vede il ritorno di Shanks il Rosso. Tutto sarà incentrato sul suo passat, facendo leva soprattutto sui suoi rapporti interpersonali. Di fatto sarà introdotta sua figlia Uta, che ha contribuito ad attirare gli spettatori. Infatti nel lungometraggio sarà Uta stessa a confessare al mondo di essere la figlia di Shanks, seminando stupore tra tutti gli spettatori che si recano alle sue esibizioni in quanto cantante.

