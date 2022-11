Hunter x Hunter: Togashi non pubblicherà più commenti su Shonen Jump

Hunter x Hunter è tornato su Weekly Shonen Jump e con lui anche Togashi ovviamente, uno degli autori più apprezzati di sempre all’interno del medium nipponico.

Successivamente all’annuncio ufficiale del ritorno Togashi ha deciso di aprire un suo profilo Twitter per aggiornare il pubblico e tra questi aggiornamenti abbiamo trovato anche quello riguardante l’idea di assumere un nuovo team che gli donasse una mano, visti i suoi problemi di salute.

Nel corso delle varie settimane a sostenere tutto il percorso che a poi portato alla “metà” finale, ci sono stati i commenti di Togashi, a quanto pare dei toccasana per tutto il pubblico. Nonostante l’entusiasmo però, il noto mangaka ha deciso di smettere con questa pratica, annunciando il tutto su Twitter, come riportato da SJNU.

ll mangaka ha quindi deciso di non dedicare più nessuno spazio per i commenti sulla nota rivista Jump e lascerà il lavoro ai suoi assistenti. Forse questa è una piccola mossa per dare più spazio alla sua nuova squadra? Probabile che Togashi lasci il testimone presto ad altri autori?

Yoshihiro Togashi will have his assistants in charge of his author comments starting this week's Weekly Shonen Jump Issue #49.

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 2, 2022