Hunter x Hunter: Hisoka fa il suo ritorno dopo tanti anni!

Hunter x Hunter ha finalmente fatto il suo attesissimo ritorno sulle pagine di Weekly Shonen Jump dopo diversi anni di attesa. Oggi riportiamo che il capitolo 392 del manga ha visto tornare uno dei personaggi più iconici di Hunter x Hunter, ovvero Hisoka Morow!

Yoshihiro Togashi è ufficialmente tornato al lavoro a inizio 2022, dopo la più lunga pausa nella storia della serie fino ad oggi. Il primo capitolo del ritorno di Hunter x Hunter riprende dall’arco del Succession Contest.

Ma il capitolo precedente ha anche lasciato intendere agli appassionati, che hanno ripreso a leggere il manga, il potenziale ritorno di Hisoka. Questo poiché è stato escogitato un nuovo piano per catturare il famoso nemico.

Le anticipazioni sul fatto che il villain fosse potenzialmente da qualche parte nella nave Black Whale erano tante. Si credeva anche che stesse agendo sotto una sorta di travestimento. Ma l’ultimo capitolo della serie ha ufficialmente riportato Hisoka e apparentemente non ha avuto problemi a sgattaiolare in giro.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’account Twitter dell’insider Valdezology. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 392 di Hunter x Hunter si concentra sui membri della mafia Xi-Yu che cercano di mettere in atto il loro piano per catturare Hisoka. Nonostante avessero preparato accuratamente un piano per setacciare l’intera nave nella speranza di trovare il nemico in una specie di crepaccio da qualche parte, Zakuro e Lynch finiscono per passargli accanto.

Dopo aver provato ad affrontarlo, i due scoprono di non avere nessuna possibilità contro il loro bersaglio, che li eliminata in maniera schiacciante. Non ha idea che la mafia lo stia cercando, quindi Zakuro si offre di portarlo con loro per saperne di più.

Ora che Hisoka è di nuovo in gioco, sembra che il Succession Contest raggiungerà presto un punto di svolta all’interno di quest’ultima nuova serie di capitoli. Quindi questo significa che prima che la serie si interrompa di nuovo, tutti gli appassionati potranno farsi un’idea su cosa aspettarsi in futuro.