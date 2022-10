Chainsaw Man: il numero delle vendite del manga continua ad aumentare

Chainsaw Man sta riscuotendo tanto successo tra gli appassionati e non, dopo aver debuttato con la prima stagione anime l’11 ottobre. Al momento potrebbe diventare il miglior nuovo adattamento anime del 2022, e questo impatto si è riversato inevitabilmente anche sul manga.

Non è il primo caso, basti pensare a Spy x Family, che ha visto le vendite del manga aumentare in seguito al debutto della serie animata nella primavera di quest’anno.

Dopo i primi tre episodi dell’adattamento prodotto da Studio MAPPA, le nuove statistiche mostrano quante sono le copie del capolavoro di Tatsuki Fujimoto attualmente in circolazione.

Secondo un nuovo aggiornamento, Chainsaw Man ha attualmente 18 milioni di copie in circolazione dopo la vendita di dodici volumi del manga. Quello che sorprende è che l’anime è appena iniziato.

Se l’andamento sarà questo e se sarà costante, allora potrebbe essere possibile assistere a una serie di record che porterebbe Chainsaw Man vicino a manga come Naruto o Bleach.

La prima stagione dell’adattamento anime di Chainsaw Man conta dodici episodi in totale. Quindi molto probabilmente non basteranno per ricoprire tutte le vicende presenti nella prima parte del manga. Chiaramente è ancora molto presto per parlare di una probabile seconda stagione da parte di MAPPA, ma non sorprenderebbe qualora dovesse accadere.

Chainsaw Man si concentra sul protagonista Denji, il quale si ritrova a scontare il debito con la yakuza a causa di suo padre. Per liberarsene svolge qualsiasi attività, ma conduce uno stile di vita pessimo. Denji un giorno incontra Pochita, il Diavolo Motosega, che lo aiuta a guadagnarsi da vivere cacciando Diavoli per conto della Yakuza. Quest’ultima però un giorno tende un’imboscata fatale a Denji che torna in vita con Pochita che prende il posto del cuore. Da questo momento in poi la sua vita cambia e comincia a vivere un po’ come avrebbe sempre desiderato.

Tatsuki Fujimoto, è riuscito a creare un’opera che ha segnato profondamente i lettori, ma è importante che gli appassionati si immergano anche nelle sue opere precedenti a Chainsaw Man. Star Comics infatti ha annunciato di recente le short stories del mangaka. Queste prevedono anche Fire Punch e Look Back.

