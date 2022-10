Fullmetal Alchemist: il manga autobiografico di Hiromu Arakawa diventa un’anime

Shinshokan ha annunciato di recente che il manga autobiografico di Hiromu Arakawa, The Peasant Noble (Nobiltà contadina), diventerà un anime. L’annuncio è arrivato durante l’evento espositivo del manga presso l’Università dell’Agricoltura di Tokyo.

Il manga si concentra sulle vicende di Arakawa stessa mentre lavorava come contadina a Hokkaido per sette anni prima di diventare una mangaka. L’esperienza lavorativa di Arakawa è servita in quanto ha dato vita al suo manga Silver Spoon, incentrato sugli studenti di una scuola agricola.

Arakawa ha lanciato il manga sulla rivista Unpoko di Shinshokan nel 2006, per poi passare sulla rivista Wings di Shinshokan nel 2009. La casa editrice giapponese ha pubblicato il settimo volume del libro nell’ottobre 2021.

In Italia la serie è stata pubblicata da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga nella collana Manga Life dal 27 ottobre 2012.

Arakawa ha lanciato il manga Silver Spoon nel 2011 e lo ha terminato a novembre 2019. Il manga ha vinto i premi Manga Taisho e Booklog del 2012 e gli Shogakukan Manga Awards del 2013 nella categoria ragazzi. Il manga ha ispirato due stagioni di anime televisive nel 2013 e 2014, oltre a un film live-action nel 2014.

Silver Spoon si concentra sulle vicende del giovane Yugo Hachiken, il quale vuole vivere separato dalla propria famiglia. Per questo si iscrive a una scuola di agricoltura, che prevede che gli studenti vivano in dormitorio. Yugo è convinto che con il suo talento nello studio non avrà alcun problema nel frequentare qualsiasi scuola, e questa non farà eccezione. Tuttavia da buon ragazzo di città, abituato ad avere tutto con facilità, non ha idea di quanto possa essere dura la vita di campagna.

Il successo di Hiromu Arakawa a livello mondiale però è arrivato con la serie di Fullmetal Alchemist. Di fatto è considerato da molti come una delle più grandi storie di anime di tutti i tempi. La storia dei fratelli Elric in viaggio per la nazione di Amestris. Il oro obiettivo è trovare la leggendaria pietra filosofale con lo scopo di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male.

Fonte – Anime News Network