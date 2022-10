Hunter x Hunter è tornato dopo 4 anni di pausa e anche gli altri mangaka della rivista Shueisha hanno espresso il loro entusiasmo a tal proposito, esaltando alla grande il lavoro di Togashi.

SPOILER HXH

Come ben sapete il manga e anche l’anime si sono ovviamente fermati all’arco della Contesa per la Successione, dove si sta decidendo il prossimo Presidente dell’Associazione Hunter successivamente alla dipartita di Netero durante il sanguinoso combattimento contro Meruem.

Il record negativo di cui andremo a parlare oggi riguarda la mancanza di Gon e Killua all’interno della storia, visto che anche nell’ultimo capitolo appena pubblicato non sono ancora presenti né sappiamo a che punto sono rimasti attualmente.

Sommando i quattro anni di pausa e i restanti di serializzazione i fan giustamente fanno notare la mancanza dei due protagonisti all’interno della storia, che come accennato non hanno ancora alcun promettente ritorno al riguardo.

Gon manca da circa otto anni all’interno del manga, mentre Killua da dieci. Togashi deve rompere questo “record negativo” riguardante i due protagonisti principali della storia. Voi cosa ne pensate? Tutto arriva da Comic Book.

Hunter x Hunter deve interrompere al più presto un record negativo

Come ben sapete il manga è rimasto fermo per ben quattro anni e l’utenza appassionata sembrava essersi quasi arresa, rassegnata all’idea che non avrebbero mai visto la fine delle avventure di Gon e i suoi compagni.

Ma qualche mese fa tutto è cambiato e Togashi sembra essere tornato alla grande, visto che ha assunto un nuovo team di collaboratori per portare a termine i capitoli prefissati, che al momento hanno superato il numero 400 mentre per quanto riguarda la serializzazione ufficiale siamo al 391.

Tra i primi complimenti condivisi da altri autori della rivista di Weekly Shonen Jump, troviamo quello di Yuto Suzuki, creatore di Sakamoto Days, che ha discusso in maniera ironica quale tipo di Nen possedesse: “Ho fatto il test, e a quanto pare sono tipo Conjuration, anche se gli altri mi dicono che sono più tipo da “Emissione”.

Successivamente è arrivato anche l’autore di Tokyo Demon Bride Story, Tadaichi Nakama, che ha discusso della sua scena preferita del manga di Togashi: “La mia scena preferita del manga è quando Nobunaga estrae la spada sulla strada”.

Fonte CB