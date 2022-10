Planet Manga: arriva nelle fumetterie italiane Bota Bota di Paru Itagaki

Planet Manga, direttamente sulla sua pagina Facebook, ha annunciato Bota Bota di Paru Itagaki in tutte le fumetterie italiane. Si tratta di una storia breve e intensa, capace di andare davvero a fondo nel raccontare la bizzarra natura umana. Sarà disponibile nelle fumetterie italiane dal 20 ottobre. Seguendo questo link è possibile acquistarlo al prezzo di 7,50 €, direttamente dal sito di Planet Manga. In alternativa è disponibile anche su Amazon cliccando qui.

Si tratta di un volume unico autoconclusivo firmato dall’acclamata Paru Itagaki. Si tratta della mangaka che ha appassionato il pubblico italiano grazie a Beastars, manga pubblicato in italia proprio da Planet Manga. Per capire quanto successo abbia riscosso nel bel paese, basti pensare che di recente abbiamo riportato dell’illustrazione che la mangaka ha realizzato dedicandola ai Maneskin, gruppo famosissimo italiano.

Le vicende di Bota Bota ruotano attorno a Mako Higari, 29 anni, maniaca dell’igiene e con un imbarazzante problemino che si manifesta quando entra in contatto con qualcosa di sporco, maschi compresi.

Inoltre questo è un periodo molto importante per il mondo dei manga e dei fumetti dato che nel prossimo week end si terrà il tanto atteso Lucca Comics & Games. Proprio in vista di quest’evento dal 28 ottobre all’1 novembre ci sarà lo stand dedicato a Bota Bota.

Altri sono gli appuntamenti da non perdere per coloro che parteciperanno all’evento. Infatti sarà proiettato in anteprima il nuovo lungometraggio di One Piece, One Piece Film: Red che debutterà il 1° dicembre in tutti i cinema italiani.

Il nuovo film si concentra sulle vicende di Shanks e Uta, sua figlia, della quale non si sa molto. Tuttavia risulta essere una famosissima cantante la cui voce viene giudicata ultraterrena.

Durante le sue esibizioni non si identificava mai, ma il film si apre con la rivelazione sconvolgente secondo la quale lei è la figlia del Rosso.