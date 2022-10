Dragon Ball Super: quando tornerà il manga?

Il manga di Dragon Ball Super è assente da alcuni mesi e chiaramente tutti i fan vorrebbero saperne di può sul suo ritorno. Il manga disegnato da Toyotario ha rilasciato il suo ultimo capitolo a luglio di quest’anno e questo ha segnato la conclusione dell’arco narrativo di Granola il sopravvissuto.

Questo arco narrativo ha visto i due Saiyan, Goku e Vegeta, affrontare Gas, il guerriero più potente dell’universo. Nonostante il loro livello, il nemico era sempre un passo avanti. In questo arco narrativo si approfondisce il passato di Bardack, che si rivelerà utile e determinante per Goku. Il saiyan infatti riesce a sbloccare una nuova forma di Ultra Istinto, chiamata Vero Ultra Istinto.

Goku quindi riesce a superare Gas, ma colui che pone fine alla lotta è Freezer. Il villain è tornato ed è più pericoloso che mai. Di fatto ha persino rivelato una nuova trasformazione che ha messo alle strette Goku e Vegeta.

Quando l’arco narrativo di Granolah è giunto al termine, Shueisha ha confermato che Dragon Ball Super si sarebbe fermato mentre i mangaka avrebbero discusso sulla sua progettazione. Toyotaro, l’illustratore del manga, ha sostenuto queste affermazioni prima che i loro aggiornamenti mensili si fermassero. E dopo tre mesi, non c’è ancora nulla sul suo ritorno.

Ovviamente, i fan vogliono aggiornamenti sul manga e le speculazioni sul ritorno di Dragon Ball Super crescono di giorno in giorno. Al momento, non c’è una finestra di ritorno ufficiale. La teoria più grande suggerisce che Dragon Ball mirerà a un ritorno invernale in linea con il Jump Festa di Shueisha a dicembre. Ma altri ritengono che un’altra probabile finestra di ritorno sia all’inizio del 2023.

Dragon Ball Super è tornato quest’anno con il suo secondo lungometraggio della serie Super, intitolato Dragon Ball Super: Super Hero. Toriyama ha svolto un ruolo centrale nella realizzazione del film, che mette al centro dei riflettori Gohan e Piccolo i quali affrontano il ritorno dell’armata del Fiocco Rosso.

Fonte – Comicbook