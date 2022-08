Dragon Ball Super: Toyotaro sui dettagli del nuovo Ultra Istinto di Goku

Dragon Ball Super durante lo scontro tra Goku e Gas ha introdotto tutti gli appassionati alla scoperta della nuova evoluzione dell’Ultra Istinto di Goku. Oggi riportiamo la spiegazione del mangaka Toyotaro, su quelli che sono i dettagli che distinguono la nuova forma dell’Ultra Istinto da quella precedente. Per intenderci, quella nuova mostra Goku con i capelli neri, mentre quella precedente mostra Goku con i capelli d’argento.

L’arco di Granolah il sopravvissuto di Dragon Ball Super, ha visto Goku accedere a diverse varianti di Ultra Istinto in modo da potenziarsi completamente per diverse occasioni. Ma si scopre che ci sono molti più dettagli che distinguono le due varianti di quanto si potesse immaginare.

La spiegazione arriva da Toyotaro stesso in un’intervista speciale al sito ufficiale di Dragon Ball. Il “Vero Ultra Istinto” è quello che Goku sceglie di usare perché non può mantenere quello argentato a meno che la mente non resti calma. La versione dai capelli neri gli consente di attingere completamente al suo vero sé e al suo potere. Di fatto questa è la scelta migliore di Goku per affrontare Gas.

Il Vero Ultra Istinto, quello con i capelli neri, gli permette di mostrare il suo vero io e continuare a combattere al massimo delle sue potenzialità. Il colore dei capelli non è solo un dettaglio per distinguere le due forme. Riflettono la migliore padronanza di Goku dell’Ultra Istinto mentre lo adatta al suo corpo.

Toyotaro afferma che Goku sta acquisendo sempre più familità con l’Ultra Istinto, personalizzandolo a modo suo.

“Anche se non ti trasformi, puoi comunque essere in uno stato di Ultra Istinto, quindi questo non è uno stato d’essere speciale” afferma Toyotaro.

Il mangaka poi aggiunge che l’ideale sarebbe mostrare uno stato di Ultra Istinto indipendentemente dal fatto che Goku sia addormentato o sveglio.

Infatti è dell’idea che Goku si stia avvicinando sempre di più a quel livello. Alla fine, Toyotaro ha poi spiegato che sente che Goku e Ultra Istinto si stano fondendo di più. Il mangaka immagina l’Ultra Istinto che penetra lentamente nel corpo stesso di Goku. Questo spiega il perché questa nuova versione di Ultra Istinto mostri una poca variazione nell’aspetto fisico del Saiyan. “Sta tornando a uno stile più vicino a quello originale di Goku. Ecco perché ho un’immagine di lui con i capelli neri” conclude Toyotaro.