Dragon Ball Super: svelato il nome della nuova forma Ultra Istinto di Goku

Dragon Ball Super ha introdotto una novità relativa a Goku, il quale durante lo scontro violento contro Gas ha sbloccato un nuova trasformazione. L’Ultra Istinto di Goku, che è una delle nuove forme più riconoscibili e recenti per il Saiyan, ha raggiunto un ulteriore livello. Goku cambia aspetto con l’Ultra Istinto, con i capelli colore argento, e nell’arco di Granolah il Sopravissuto il Saiyan ha sbloccato nuovi aspetti della trasformazione.

Oggi infatti riportiamo il nome ufficiale, confermato dal sito web ufficiale del franchise, dell’ultimo potenziamento di Son Goku nella sua battaglia contro Gas.

L’ultima trasformazione dell’Ultra Istinto di Goku, che ha mantenuto i suoi capelli neri si chiama “Vero Ultra Istinto“. Goku ha utilizzato questa nuova forma mentre combatteva contro Gas, dopo aver sentito la voce di suo padre per la prima volta. Ora il Saiyan è diventato in assoluto l’essere più forte dell’universo per un periodo di tempo limitato. Attraverso il sito Web ufficiale di Dragon Ball Akira Toriyama ha potuto confessare alcuni dettaglia. Quando Gas stava per finire Vegeta, Goku lo ha salvato. In seguito ha manifestato l’Ultra Istinto con i capelli sempre neri!

Applicando le sue emozioni con l’Ultra Istinto, Goku aveva finalmente risvegliato il ‘Vero Ultra Istinto’. Questo potere ha sopraffatto Gas , ‘il più grande guerriero dell’universo’ facendolo cadere a terra con un potente colpo.

Si tratta dunque di uno dei tanti nomi che si unisce alla lunga serie di trasformazioni che Goku ha sbloccato. Prima del “Vero Ultra Istinto” i fan hanno visto Goku accedere ad alcune forme incomplete come l’Ultra Istinto Padroneggiato, Ultra Istinto Perfezionato e Ultra Istinto Sign. Durante l’Arco di Granolah, Goku è riuscito persino ad accedere all’Ultra Istinto mentre era nello stadio di Super Saiyan.

Allo stato attuale, non si sa come proseguiranno le vicende in Dragon Ball Super, anche se ci sono altri progetti di cui ricordarsi. Infatti Dragon Ball Super: Super Hero introdurrà alcuni importanti cambiamenti per Gohan e Piccolo, in quanto saranno al centro dei riflettori contro la rinata Armata del Fiocco Rosso. Ricordiamo che il film uscirà in Italia il 29 settembre 2022!