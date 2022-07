Dragon Ball Super 86: arriva un degno guerriero contro Gas!

L’Arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto ha presentato al pubblico un nuovo personaggio di Dragon Ball Super, un guerriero che sta cercando vendetta contro i Saiyan e che ha espresso il desiderio di diventare il più forte dell’universo alle Sfere del Drago.

Dragon Ball Super 86: arriva un guerriero degno contro Gas! SPOILER!

Nonostante il desiderio abbia privato di gran parte della sua vita il Cerealiano, il “Trono” di Granolah è durato poco, poiché Gas ha preso subito il suo posto come più forte dell’universo, cercando di eliminare sia il Cereliano che Goku e Vegeta.

Ora, l’arco di Granolah sembra essere giunto alla conclusione con l’ultimo capitolo che porta nuovamente Granolah al centro di tutto.

Attenzione. Se non avete ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il capitolo 86, è meglio che non continiuate la lettura, visto che si discuterà dell’intero arco.

Nonostante gli ultimi capitoli si siano concentrati su Goku e Gas, a quanto pare a brillare alla fine è stato comunque Granolah, visto che ha scagliato il colpo definitivo contro il nemico.

Allo stesso tempo Goku ha sbloccato una nuova forma dell’Ultra Istinto, tramite delle nuove consapevolezze dovute alla sua natura, dove il Saiyan è diventato brevemente il nuovo essere più forte dell’universo, anche se per un breve lasso di tempo.

Dragon Ball Super 86: arriva un guerriero degno contro Gas!

Con Gas che ha mostrato una forma incredibile, Goku e Vegeta hanno distratto l’Heeter, lanciandolo successivamente contro ad un’esplosione devastante da parte di Granolah, che si era ripreso dalla battaglia iniziale con Gas.

Dopo l’attacco il villain sembra aver perso i sensi per un tasso longevo di tempo, e sarà interessante vedere per quanto tempo il team potrà resistere fino a quanto l’effetto del desiderio non si sarà consumato, insieme al corpo del potentissimo Gas.

A primo impatto Dragon Ball Super non ha lasciato indizi al riguardo di un eventuale fine o di un nuovo inizio, dato che a fine capitolo abbiamo modo di vedere e leggere che il nemico non è stato distrutto.

Vi è piaciuta come è stata gestita la sconfitta del villain Gas? Cosa vorreste vedere dopo l’arco narrativo appena concluso? Vi è piaciuta la gestione attuale?