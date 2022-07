Dragon Ball Super: l’arco di Granolah raggiunge il suo culmine!

Dragon Ball Super è finalmente tornato con un nuovo capitolo, accolto con grande entusiasmo di tutti i lettori. Da quanto l’arco narrativo di Granolah il sopravvissuto è iniziato l’anno scorso il capitolo 86 del manga disegnato da Toyotaro ha raggiunto il culmine.

Nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super dunque, il nemico dei due Saiyan, Gas, si scaglia contro i due guerrieri nella sua forma più incredibile di sempre. Si tratta di una trasformazione che consente di raggiungere un livello incredibile di potenza a discapito della propria forza vitale. Quindi più cerca di aumentare la sua forza, più la propria forza vitale diminuisce.

Nonostante questa condizione, Gas in ogni modo riesce a mettere Goku sulla difensiva. Ma quando le cose iniziano a farsi difficili, il Saiyan riceve una mano da due volti familiari. Uno di questi è l’atteso Granolah!

Alla fine, Granolah ritorna in questo nuovo capitolo e il cecchino è in grado di prendere una posizione finale contro Gas. Con Vegeta che aiuta la coppia all’ultimo momento, Goku lancia Gas nella stratosfera in modo che Granolah possa finire il suo nemico con un enorme raggio di energia.

Dopo la fine di questo capitolo, Dragon Ball Super conferma che Gas sarà fuori dai riflettori anche se non è morto. Dopotutto, Granolah è andato incontro ad un processo di maturazione da quando ha debuttato. Infatti ora sembra disposto a lasciare che i nemici vivano fintanto che lascino il suo pianeta e non tornino mai più.

È facile immaginare quanto siano entusiasti i fan per il finale di questo scontro di Dragon Ball Super. Un altro motivo per giustificare l’entusiasmo degli appassionati è il nuovo lungometraggio che ha debuttato l’11 giugno 2022, Dragon Ball Super: Super Hero.

Il film arriverà in Italia il 29 settembre, come ha annunciato Crunchyroll, e proietterà i fan nel ritorno dell’Armata del Fiocco Rosso. Il nemico sarà affrontato da Gohan e Piccolo, al centro delle vicende come protagonisti prinicipali.