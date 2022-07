One Piece è tornato questa settimana per un capitolo davvero molto atteso, visto e considerato che ha ripreso la sua normale serializzazione dopo una longeva pausa di un mese.

Nonostante questo però, il pubblico attendeva con ansia anche la versione animata, che sta attraversando una fase importante dello scontro tra Luffy e Kaido.

Se non eravate a conoscenza di quest’ultima notizia, dovete sapere che l’episodio è stato elogiato per le sue egregie animazioni. Questo ha portato l’episodio 1026 è in voga sui social media grazie alla sua impressionante animazione.

Da come potete notare a fine articolo, il seguente tag #OnePiece1026 sta conquistando tutta l’utenza giapponese e gran parte di quella inglese.

Tutto questo successivamente al ritorno dell’anime, che si è presentato davvero in gran forma. Lo scontro con Kaido ha raggiunto un punto critico e ovviamente si attende la trasformazione in Gear Fifth del Capitano.

Non c’è da meravigliarsi visto che la trasposizione animata ha raggiunto quella che i fan chiamano “Roof Piece”, una delle parti migliori della saga di Wano.

La parte in questione è davvero interessante perché l’occhio del pubblico è rivolto su Luffy mentre fa squadra con Zoro, Law e Kid per affrontare due dei più potenti Yonko dei mari: Big Mom e Kaido.

Nell’episodio si ha comunque un focus su Kaido e Luffy, mentre Big Mom tiene occupato non solo il nemico di Kaido, ma anche gli altri due dando una mano al suo fedele (a quanto pare) alleato.

L’episodio 1026 ha spinto e sta spingendo la nuova generazione di pirati verso il loro limite, dato che per sconfiggere gli Imperatori devono dare tutte le energie che hanno in copro, e anche di più.

One Piece 1026: il nuovo episodio sbalordisce i fan per le sue animazioni

Come accennato i fan stanno adorando queste animazioni, e per questo Toei Animation è ancora più soddisfatta del risultato. Le attenzione ai dettagli e gli sforzi per l’episodio non è stata fatica sprecata.

La saga di Wano ha ancora tanto da offrire, specie se parliamo della sua trasposizione animata dato che il bello deve ancora venire e tanti segreti devono ancora essere rivelati.

Cosa ne pensate del nuovo episodio di One Piece, il 1026?

#ONEPIECE1026 Toei saw Chapter 1009 and really said : FUCK IT !! Lets put a DBZ fight in there while we at it……..not that I'm complaining of course pic.twitter.com/89BrbS8VfX — FpsRaptor 👒🏴‍☠🍖🐒 (@FpsRaptor5000) July 24, 2022

Toei back again with another 11/10 banger. I feel like they didn’t even adapt the manga, I just love how much creative freedom Nakamura had with this episode while loosely keeping it in line with the source material. Now this is in-canon filler at its best. #ONEPIECE1026 pic.twitter.com/MmtrDpMeYO — ⚡️ Soulstorm ⚡️ CR: ReZero (@Soul_StormOP) July 24, 2022