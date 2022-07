One Piece 1024: ritorni importanti aprono l'arco narrativo finale!

One Piece 1024: un ritorno di un personaggio importante apre l’inizio dell’arco narrativo finale!

Shanks tornerà nell’arco finale di One Piece, lanciandosi in una delle avventure più promettenti di sempre! Ovviamente seguono enormi SPOILER!

Mentre la longeva e fortunata serie manga giunge alla sua conclusione effettiva, dei grandi ritorni hanno riempito le pagine del nuovo capitolo, che è stato una goduria per tutti i fan dell’epopea piratesca.

Tra i grandi ritorni ovviamente c’è stato quello di Shanks il Rosso, che ricordiamo sarà al centro delle vicende nel prossimo lungometraggio del franchise. Il pirata è anche venuto a conoscenza della nuova taglia di Luffy.

Nonostante la sua importanza per la serie le apparizioni di Shanks sono relativamente poche se ci riflettiamo. Forse da oggi sarà presente più spesso, dato che parteciperà attivamente alla saga finale.

Il capitolo uscito il 25 luglio in Giappone, ha segnato l’inizio della fine dell’amata serie di oltre 1000 capitoli, che sta per concludere l’arco di Wano.

Shanks è uno dei quattro Imperatori e ricordiamo è anche il mentore di Luffy. Il Capitano dei Mugiwara è diventato un pirata proprio grazie a quest’uomo, che in età infantile ha aiutato il ragazzino di fronte a morte certa perdendo un braccio.

Da bambino Luffy ammirava Shanks e aspirava appunto, a diventare come lui e la sua ciurma. Il pirata dai capelli rossi ha regalato il suo cappello di paglia al ragazzo, promettendosi che un giorno si sarebbero ritrovati.

Da allora i due non si sono mai più incontrati e dobbiamo ancora attendere e vedere sé, come e quando Luffy restituirà il cappello al suo legittimo proprietario.

ONE PIECE Final Arc Advertisement published in Asahi Shimbun and Yomiuri Shimbun.#OP最終章解禁 pic.twitter.com/1ehPhqCAeq — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) July 22, 2022

One Piece è il manga più venduto di sempre con quasi 500 milioni di copie vendute in tutto il globo. La serie, che attualmente conta più di 1000 capitoli è iniziata nel 1997 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e l’enorme successo ha condotto ad una trasposizione animata fin da subito.

La serie è adorata per i suoi personaggi vari e simpatici, l’umorismo stravagante e la trama coinvolgente e ricca di azione e mistero. Sia il manga che l’anime sono ancora in corso, rendendo One Piece una delle serie anime più prolifiche mai realizzate. Quest’anno ha compiuto 25 anni.