One Piece – Live-Action: Netflix mostra per la prima volta Shanks

One Piece è ancora in lavorazione presso Netflix e i fan tengono d’occhio il progetto mentre le riprese continuano “allegramente” sotto anche la supervisione di Oda.

Nonostante la serie TV abbia mostrato dei dettagli succosi nel corso di lunghe attese, ultimamente sono stati svelati molti attori del cast, ed alcuni sono veramente verosimili.

Ora, dopo una longeva attesa l’attore che veste i panni di Shanks sta rendendo orgoglioso il creatore Eiichiro Oda, grazie ad una fedele riproduzione della sua epopea (anche se la foto è solo nell’ombra ndr).

L’aggiornamento ovviamente è avvenuto tramite una condivisione sui social da parte dell’attore Peter Gadiot che ha postato appunto, una foto dal set.

Da come potete vedere in calce la foto pone Shanks sulla spiaggia in “ombra” tralasciando ancora un piccolo alone di mistero.

La foto è in bianco e nero e mostra allo stesso tempo tutta l’essenza del personaggio, confermando molto probabilmente che quest’ultimo fin da subito ha un arto mancante.

Se ci pensiamo bene non è che Shanks sia amante della moda, quindi il suo design è semplice. Il personaggio è noto per il suo amore verso il Trench lungo.

La cosa che più facilmente si può identificare in Shanks sono sicuramente i suoi capelli rossi, e siamo sicuri che Gadiot si sia adattato a quella tonalità presente nell’anime di One Piece.

Come i fan della serie sapranno, il pirata perde il braccio per salvare Luffy da un mostro del mare, e sembra che fin da subito è presente questa caratteristica.

One Piece – Live-Action: Netflix ha condiviso una foto ufficiale di Shanks

Shanks (Peter Gadiot) in "costume" 👀 pic.twitter.com/0xPE9GaTMO — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) July 21, 2022

Nonostante ci sia del ragionevole scetticismo intorno a questo live-action e anche normale che i fan stiano comunque attendendo questa versione in live-action, sperano che non si associ a quanto successo per Death Note.

Niente e nessun attore è stato ancora mostrato del tutto, visto che anche questa foto di Shanks lascia molto all’immaginazione.

Netflix vuole ancora occultare la parte più succulenta della serie fino alla fine, creando allo stesso tempo un hype non indifferente tra il pubblico appassionato del manga.

Cosa ne pensate di quest’ultima condivisione di One Piece?