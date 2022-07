One Piece: ecco le prime bozze di Oda sul Gear Fifth

One Piece: condivisi gli sketch originali di Oda sul Gear Fifth

Eiichiro Oda ha preso un mese di pausa dalla sua serie shonen nota come One Piece, per prepararsi adeguatamente all’arco finale dell’epopea piratesca che concluderà il longevo viaggio dei Mugiwara.

Nel corso di questo mese sono stati rilasciati alcuni speciali contenenti delle bozze dei personaggi vecchi e nuovi conosciuti all’interno dell’arco di Wano, mentre lo stesso autore ha condiviso i disegni originali per la trasformazione del Gear Fifth di Luffy, uno dei colpi di scena più inaspettati di tutta la saga.

La “Road To Laugh Tale” quindi è stata la pubblicazione che ha offerto al pubblico gli schizzi originali di Oda e gli appunti per quanto riguarda la creazione dei personaggi e delle vicende di Wano.

Tra i centrali abbiamo visto i Nove Foderi Rossi e l’ultimo pirata che si è unito ai Mugiwara, Yamato, che ha avuto un evoluzione sostanziale prima di finire definitivamente su carta.

Tra i tanti, forse il più apprezzato, troviamo il Gear Fifth di Luffy risvegliato durante lo scontro con Kaido, che anche in queste pubblicazioni speciali ha brillato di luce propria.

Nonostante siano stati rivelati alcuni dettagli al riguardo della nuova forma non avendo ancora una versione animata non abbiamo ancora la totale conferma dei colori, anche se qualcosa è stato già accennato.

One Piece: condivisi gli sketch originali di Oda sul Gear Fifth!

Several unique ideas of Luffy playing with Gear 5th pic.twitter.com/QZCkygQMmP — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 18, 2022

Questa nuova forma sarà presente nel prossimo lungometraggio ONE PIECE: RED?

L’utente di Twitter New World Artur ha condiviso i primi schizzi di Eiichiro Oda riguardanti questa nuova forma, regalando al pubblico dei momenti “intimi” con il proprio autore grazie all’esplorazione diretta con i suoi esperimenti.

Con il ritmo della serie televisiva animata di certo non manca molto prima di donare un primo sguardo a questa forma, anche se si vocifera che molto probabilmente il Gear Fifth potrebbe essere inserito nel nuovo film del franchise One Piece: Red.

Mentre il film ha confermato il ritorno di Shanks e l’introduzione di sua figlia Uta, la timeline ufficiale non ha ancora una collocazione, rendendo difficile e complesso anticipare ed escogitare alcune ipotesi su un eventuale incontro tra Luffy e il suo mentore Shanks.