One Piece: chiariti alcuni dubbi sul Devil Fruit di Luffy

One Piece si sta preparando al suo arco narrativo finale, e l’autore riporterà la serie al cospetto dei fan a partire dal 24 luglio. Infatti dopo uno stop durato un mese finalmente le nuove avventure di Luffy e la sua Ciurma ripartono alla grande, con alcune vicende rimaste ancora in sospeso.

Intanto il sensei Oda non ha fatto rimanere il suo pubblico a bocca asciutta dato che sono stati pubblicati gli speciali di Road to Laugh Tale. In questi speciali sono stati rivelati alcuni dettagli e il manga ha appena chiarito una questione importante su Luffy e la sua “evoluzione” del Frutto del Diavolo che possiede.

Lo speciale dedicato al mondo di One Piece rilasciato ultimamente ha chiarito alcune cose superficiali del potere. Ufficialmente il Frutto del Diavolo di Luffy è classificato come Paramisha e Zoan Mitico. Questo significa anche che il frutto ha due nomi, quindi si può chiamare Gomu Gomu no Mi o Hito Hito no Mi: Nika.

Road to Laugh Tale officially classifies Luffy's fruit as both a Paramecia and a Mythical Zoan, with its two official names "Gomu Gomu no Mi" and "Hito Hito no Mi, Model: Nika". This could explain why Luffy can use both Paramecia and Zoan awakenings pic.twitter.com/hMhPluOEiq

