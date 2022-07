One Piece: svelato l’attore che interpreterà Rufy più giovane nel live-action

One Piece sta vivendo uno dei suoi anni migliori soprattutto perché ricchi di novità. Il 2022 ha segnato l’arrivo del quindicesimo film previsto inizialmente solo in Giappone il 6 agosto e il manga sta per debuttare con il suo arco narrativo finale.

C’è anche un altro progetto molto importante che rende curiosi tutti gli appassionati della serie. Ci riferiamo al live-action di One Piece di Netflix. Oggi infatti riportiamo un’aggiornamento proprio in merito a questo, che vede il nome dell’attore che interpreterà Rufy in tenera età.

One Piece ha lasciato spazio all’infanzia di Rufy. I flashback si concentrano sul suo sogno di diventare il Re dei pirati e sul rapporto con il suo mentore, Shanks. Nelle prime puntate della serie, vediamo Monkey D. Rufy mangiare accidentalmente il suo leggendario frutto del diavolo. Come sappiamo questo gli garantisce poteri particolari. Infatti questi trasformano il suo corpo completamente in gomma ma gli impediscono di rimanere a galla negli oceani e quindi di nuotare.

La pagina ufficiale Twitter onepiecenetflix ha rivelato che il giovane attore Colton Osorio si unirà al cast come la giovane versione del capitano dei Pirati di Cappello di Paglia. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Con questa novità nel cast molto probabilmente vedremo molte scene con il uomo che interpreta Shanks il Rosso, Peter Gadiot.

Il prossimo adattamento Netflix tratterà le prime storie di One Piece, con il cast attuale che include i seguenti attori che interpreteranno:

Iñaki Godoy interpreterà Monkey D. Rufy;

Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro;

Emily Rudd nei panni di Nami;

Jacob Romero Gibson sarà Usopp;

Taz Skylar nei panni Sanji;

Morgan Davies sarà Koby;

Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida;

Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo;

Jeff Ward nel ruolo di Buggy;

McKinley Belcher III interpreterà Arlong;

Vincent Regan sarà Garp;

Peter Gadiot nel ruolo di Shanks;

Jean Henry interpreterà Fullbody

Riguardo il nuovo lungometraggio della serie One Piece Red, Shanks sarà sotto i riflettori. Inoltre tutti i fan avranno modo di scoprire la sua storia e i suoi rapporti umani, soprattutto quello con sua figlia Uta. Di recente abbiamo anche riportato il nuovo trailer e la nuova sinossi del film.