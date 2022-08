One Piece Film: Red: svelata una sorprendente taglia

Il mondo di One Piece è vastissimo e ricco di dettagli e tra questi ci sono le taglie sui pirati. Questo argomento, per chi segue il manga, è fresco poiché dopo la lotta per rovesciare la tirannia di Kaido, molte taglie sono aumentate.

Personaggi come Rufy e Zoro ora sono ricercati per ricompense pazzesche, ma non sono i primi a “godere” di taglie elevate. Per anni, i fan erano sicuri che Shanks avesse una taglia superiore rispetto a loro, e la conferma arriva con il nuovo film One Piece Film: Red.

Si tratta del quindicesimo lungometraggio della serie di Oda uscito, per il momento, solo in Giappone. Nonostante questo alcuni dettagli del film hanno raggiunto i social media.

Per coloro che vogliono aspettare l’arrivo del film in Italia e non sono interessati a scoprire questo dettaglio in anteprima, sarebbe meglio non proseguire con la lettura.

A quanto pare, l’esplorazione del passato di Shanks nel film ha fornito alcuni dettagli tanto attesi sul Rosso. Sappiamo che è uno dei quattro imperatori e questo implica un taglia elevatissima, di oltre quattro miliardi. Tuttavia pare che Shanks ne avesse una ancora più alta.

Secondo l’ultimo film di One Piece, Shanks era ricercato per 1.000.400.000 di berry nel periodo in cui ha incontrato Rufy nell’East Blue. Se non altro, la sua taglia potrebbe essere stata più alta dopo che Rufy ha preso il mare. Quindi quando i Pirati del Rosso sono stati al massimo della loro attività piratesca.

Ovviamente, Shanks ha continuato ad accrescere ancora di più la sua taglia dato che vale quasi 4,1 miliardi per i Marines. Al momento la sua è la taglia attiva più alta di qualsiasi personaggio della serie, ma non è la più alta mai vista. Quella più alta era di Gol D. Roger, dato che era ricercato per oltre 5,5 miliardi.

Riguardo il protagonista della serie, dopo aver sconfitto Kaido la sua taglia è arrivata a 3 miliardi di Berry. Ma ora che Rufy è diventato uno dei quattro imperatori è molto probabile che la sua taglia aumenterà ulteriormente non appena riprenderà il suo viaggio alla ricerca del One Piece.