Thor contro Thanos con il ritorno di J. Michael Straczynski

Lo scrittore J. Michael Straczynski tornerà a scrivere Thor nello speciale Thanos: Death Note, riprendendo così il personaggio la cui testata principale ha rilanciato insieme all’artista Olivier Coipel e scritto per anni in un’acclamata run iniziata nel 2007.

Ma cosa centra Thor con Thanos: Death Notes e di cosa dovrebbe trattare la storia di Straczynski? È semplice: Death Notes riprende i fili dell’attuale run di Thor dello scrittore Donny Cates e dell’artista Nic Klein, iniziata con Thor che ha avuto un’anticipazione della propria morte nella storyline Thor: Inverno Nero del 2020.

In Thor: Inverno Nero, il Dio del Tuono asgardiano ha avuto un’anticipazione della propria morte, sotto forma una visione di Thanos circondato da eroi e criminali Marvel zombie che brandiva il martello Mjolnir di Thor, con incastonate tutte e sei le Pietre dell’Infinito e quella che sembrava essere una settima Pietra dell’Infinito nera (una Pietra della Morte, forse?).

L’editor Will Moss introduce così Thanos: Death Notes:

“Da quando l’Inverno Nero ha dato a Thor un assaggio di come sarebbe morto nel lontano Thor #6… Thor ha lavorato per evitare questo orribile destino. In questo one-shot su Thanos, la sua ricerca lo porta a guardare al passato di Thanos in cerca di indizi. Ma nel farlo, Thor imparerà qualcosa di utile o si renderà semplicemente conto che Thanos è davvero ineluttabile?”.

Attualmente, Thanos è dato per morto dopo essere stato apparentemente ucciso in modo permanente nella serie Eternals di Kieron Gillen e Esad Ribic. Ma in quanto Eterno, Thanos non è mai rimasto “morto” a lungo.

Oltre a J. Michael Straczynski, i creatori annunciati per Thanos: Death Notes includono Torunn Grønbekk, scrittrice di Valchiria (Jane Foster) in numerose occasioni, Kyle Starks, Christopher Cantwell, Andrea Di Vito, Travel Foreman e Ron Lim (autore che ha legato il suo nome a Thanos con numerosi episosi di Silver Surfer, tra cui una recente mini, e la trilogia dell’Infinito degli anni ’90).