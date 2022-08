Di certo il medium comprensivo di manga e anime in questi anni sta avendo un’ascesa incredibile, e la sua scala globale continua a crescere in maniera esponenziale. Grandissimi brand sono nelle mani di aziende altrettante famose capaci di fatturare miliardi nel corso di un solo anno.

Senza ombra di dubbio se parliamo di questo medium, di certo non possiamo non citare Bandai Namco e la sua incredibile connessione con Dragon Ball. Oltre l’opera di Toriyama però troviamo anche Gundam come franchise redditizio, dove questa volta viene in risalto per via di una sorprendente vittoria.

Questo sorprendente aggiornamento avviene proprio recentemente in merito al primo trimestre per l’anno finanziario fiscale 2023.

Da come possiamo vedere anche in calce Mobile Suit Gundam è arrivato al primo posto in questo trimestre, anche se sempre e comunque Dragon Ball ha raggiunto un guadagno comunque maggiore rispetto al trimestre scorso.

Gundam: il franchise batte Dragon Ball nelle vendite

Secondo i dati il franchise di Gundam ha guadagnato 29 miliardi di yen nel primo trimestre mentre Dragon Ball ha guadagnato circa 27,5 miliardi.

Se le congetture a tal proposito sono corrette, la prima metà del primo trimestre spetterà a Gundam poiché si prevede che l’IP guadagni 60,5 miliardi di yen nella prima metà di questo anno fiscale attualmente discusso nell’articolo.

Dragon Ball seguirà più o meno la stessa scia con 59 miliardi e, se tutto andrà come previsto la serie concluderà l’anno fiscale 2023 in vetta con 133,5 miliardi di yen.

Bandai Namco Fiscal Year 2023 Q1 (April2022-June2022) results. DB is up year over year by ¥2.4 billion more than the same period last year, for a total of ¥27.5 billion, however Gundam has taken the #1 spot by ¥1.5 billion. They still expect the year to end with DB at #1 though. pic.twitter.com/D0s3UQMoBx — Ethan Law🏳️‍🌈 (@ArchedThunder) August 5, 2022

Da come potete immaginare queste IP si trovano attualmente testa a testa, ma se iniziano a considerare il merchandising forse Gundam avrà una marcia in più per via dei Gunpla.

Come accennato entro la fine dell’anno fiscale in questione si prevede che Gundam porterà a Bandai oltre 50 miliardi di yen in vendite per hobby, intanto che Kamen Rider arriverà secondo ancora prima di Dragon Ball, ponendosi ancora come un grande classico insieme ad Ultraman.

Questi sono dati che possono comunque cambiare nel corso del tempo, visto che comunque Dragon Ball ha altri contenuti in arrivo. Gundam dalla sua ha il grande vantaggio dei Gunpla oltre che una nuova serie in uscita che potrebbe portare ulteriori guadagni.