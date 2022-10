Il manga di One Piece è colmo di misteri ma allo stesso tempo di molte battaglie. Nel corso del tempo la fantasia del lettore viaggia e con One Piece: 5 scontri che volevamo vedere nel manga vogliamo scavare in essa, regalando delle ipotesi che purtroppo, per ovvie ragioni non avverranno mai.

Perché sì, per quanto nel manga di Oda il tutto è imprevedibile ricordiamo che anche i pirati della Grand Line sono mortali, vittime del tempo che passa e quindi per forza di cosa non potranno mai scontrarsi con alcuni personaggi del manga.

Con One Piece: 5 scontri che volevamo vedere nel manga vogliamo quindi viaggiare nella fantasia di tutti gli appassionati, che spesso pensa, disegna, anima e inventa battaglie incredibili che avrebbe voluto vedere nel manga ma che per ovvie ragioni non possono avvenire.

La classifica vuole parlare di “scontri” e non d’incontri e quindi possono valere anche quei piccoli faccia a faccia che non si sono mai trasformati in un vero combattimento. Inoltre alcune battaglie in classifica avranno un senso più “costruito” mentre le altre punteranno solamente sulla spettacolarità.

One Piece: 5 scontri che volevamo vedere nel manga

Gol D. Roger vs Luffy Kozuki Oden vs Mihawk/Zoro Shanks vs Shimotsuki Ryuma Barbabianca vs Kaido Barbanera vs Luffy e Ace

5. Barbanera vs Luffy e Ace

Partiamo subito da un combattimento promettente che sicuramente non avverrà mai. I due fratelli Luffy e Ace alla riconquista del potere rubato a Barbabianca da Teach, vendicando anche quanto fatto dal pirata all’“Imperatore della Fiamma”.

Senza ombra di dubbio sarebbe stato uno scontro spettacolare e considerando l’attuale livello di Luffy insieme all’eventuale potenziale di Ace sviluppato nel corso del tempo i due potevano anche conquistare la vittoria.

Purtroppo nulla è detto e nulla è sicuro, ma cio non toglie che sarebbe stato un combattimento epico per la Grand Line.

4. Barbabianca vs Kaido

Qui ci poniamo di fronte a uno scontro leggendario, vista la grandezza di questi pirati. Prima della sua morte Barbabianca era considerato il pirata più forte della Grand Line e prima dell’arriva di Luffy Kaido era considerato un Imperatore temibile, violento, dalla potenza smisurata. Quindi anche qui parliamo di un combattimento epico.

Nonostante l’incredibile potenza di Newgate di certo non possiamo avere la certezza di una sua vittoria contro Kaido, specie se consideriamo la sua trasformazione in drago. Anche qui non possiamo avere un vincitore sicuro, ma senza ombra di dubbio potevamo contare su uno scontro memorabile.

3. Shanks vs Shimotsuki Ryuma – One Piece: 5 scontri che volevamo vedere nel manga

Questo è stato inserito per la sua particolarità e ambiguità, visto che non esiste nessun nesso tra i due personaggi ma senza ombra di dubbio il combattimento sarebbe stato interessante.

Come dice anche OP Wiki Italia Ryuma prima della sua morte era considerato uno spadaccino leggendario e quindi sarebbe stato interessante vederlo contro Shanks.

Visto che l’articolo parla di scontri mai avvenuti abbiamo deciso per questo guerriero, dato che Mihawk e Zoro sono attualmente ancora in vita, nonostante il secondo abbia già affrontato Ryuma, anche se da “morto”.

In questo caso escludiamo la sua versione da “morto” e consideriamo quella viva, ponendo un quesito se quest’ultimo avrebbe potuto tenere testa al Rosso.

2. Kozuki Oden vs Mihawk/Zoro

Vista la decisione d’inserire Shanks al terzo posto, qui abbiamo deciso di prendere in considerazioni i due rivali del manga, ovvero Zoro e Mihawk, decidendo di confrontarli in un potenziale scontro con il leggendario Kozuki Oden. Oda ha posto solo alcuni basi al riguardo della sua potenza e il tutto rimane avvolto nel mistero.

Se consideriamo la potenza attuale di Zoro e Hawk di certo verrebbe uno scontro epico e anche Oden potrebbe andare in difficoltà anche se ricordiamo era l’unico che poteva uccidere Kaido e questo la dice lunga su molte cose.

1. Luffy vs Gol D. Roger

Questo è un combattimento che avrebbero voluto vedere tutti i fan di One Piece anche solo per poco. Roger, il Re dei Pirati contro il contendente al trono, attualmente al suo massimo splendore per quanto riguarda il livello di potenza.

Un combattimento, un confronto tra presente e passato sarebbe stato leggendario, ma sfortunatamente rimarrà solo nella nostra fantasia, e forse va bene così. Non conoscendo al momento l’attuale capacità di Roger, questo potrebbe essere forse lo scontro più voluto di sempre dal fandom.