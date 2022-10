Beastars: il mangaka Paru Itagaki realizza un’illustrazione dei Maneskin!

Il mangaka di Beastars, Paru Itagaki, ha recentemente realizzato un’illustrazione interessante che commemora una collaborazione tra la serie manga e la rock band italiana Måneskin.

L’illustrazione raffigura i personaggi dei Beastars Juno, Legoshi, Haru e Louis che si insieme al chitarrista dei Måneskin Thomas Reggi, il batterista Ethan Torchio, il bassista Victoria De Angelis e il cantante Damiano David. La collaborazione nasce dopo che Damiano, un accanito fan degli anime, ha confessato che Beastars è una delle sue opere preferite.

Come tutti sapranno la band italiana si è esibita in Giappone il 18 agosto. In questa occasione Itagaki e i membri della band si sono incontrati per la prima volta nel backstage. Itagaki ha disegnato l’illustrazione sul posto. Per vedere maggiori contenuti, in cima all’articolo è possibile dare un’occhiata al loro incontro attraverso un un video disponibile sul canale YouTube di Sony Music Japan.

Nella descrizione del video ci sono i commenti di Damiano e Itagaki sulla collaborazione.

Damiano confessa di essere onorato di entrare a far parte del mondo di Beastars, uno dei suoi preferiti. Continua dicendo che i personaggi, che sono animali, ma sono ancora più umani di noi. Il frontman confessa che quando lo guarda, tende a dimenticare che sono animali perché ci sono tante cose in cui si possono identificate come esseri umani. Conclude dicendo che per lui è uno degli anime più profondi che abbia visto in termini di significato.

Itagaki invece confessa di essere impaziente di collaborare con Måneskin. È molto grato per aver incontrato di persona i quattro membri, ritenendosi molto fortunato.

Beastars ha fatto il suo debutto nel 2016 in Giappone, mentre in Italia nel 2019 grazie a Planet Manga. Premiato con numerosi riconoscimenti, ha vinto cui il premio Manga Taishō, il Premio culturale Osamu Tezuka e il Premio Kōdansha per i manga nel 2018.

La serie è ambientata in un mondo popolato da animali antropomorfi e civilizzati. Nonostante carnivori ed erbivori convivino, vige ancora un certo pregiudizio nei confronti dei primi. Il protagonista della storia è il lupo Legoshi, uno studente dell’Istituto Cherryton.

Fonte – Anime News Network