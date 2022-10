Cyberpunk Edgerunners: ci sarà una seconda stagione?

Studio Trigger è riuscita a dare vita a Cyberpunk: Edgerunners e l’anime ha riscosso tantissimo successo in tutto il mondo. Gode anche dell’apprezzamento di molti personaggi molto importanti come Hideo Kojima.

Finora, Cyberpunk: Edgerunners è uno dei titoli più apprezzati di Netflix e le sue recensioni parlano da sole. Ovviamente, ciò significa che i fan sarebbero entusiasti di un’eventuale seconda stagione della serie. A tal proposito uno dei dirigenti dello show sta ora affrontando il futuro dell’anime. Oggi infatti riportiamo le parole di Satoru Honma, un dirigente giapponese di CD Projekt Red. Il manager ha parlato con Famitsu di Cyberpunk in una recente intervista. Honma ha ammesso che per il momento non ci sono piani per realizzare una seconda stagione.

Secondo il dirigente, Cyberpunk: Edgerunners è stato pianificato come un progetto autonomo sin dall’inizio. Infatti lui stesso confessa che al momento non stanno effettivamente lavorando su una ipotetica seconda stagione. Continua dicendo però che sarebbe favorevole a continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre più anime in futuro. Questo per via dei numerosi feedback di successo ricevuti.

Honma aggiunge anche che nel caso in cui potessero realizzare più anime in futuro, non sa se si tratterà della seconda stagione di Edgerunners oppure di qualcosa di completamente diverso.

CD Projekt Red e Studio Trigger non stanno pianificando alcun tipo di sequel in questo momento, quindi Cyberpunk: Edgerunners rimane nel limbo. Attualmente, l’anime è uno degli originali anime più recensiti su Netflix ed è nella top ten globale da oltre un mese. Dalla sua animazione al ritmo, Cyberpunk: Edgerunners è uno spettacolo magistrale.

L’anime è ambientato in una società distopica invasa da corruzione, criminalità e impianti cibernetici, un ragazzino di strada impulsivo ma talentuoso, dopo aver perso tutto ciò che aveva in una sparatoria su strada, sceglie di continuare a vivere diventando un edgerunner: un mercenario high-tech del mercato nero noto anche come “cyberpunk”.

