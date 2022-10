One Piece: l’ultimo capitolo mostra Law in una forma “diversa” (SPOILER)

One Piece 1063 ha messo in scena alcune rivelazioni davvero importanti e ha chiuso il tutto con un colpo di scena davvero sensazionale. Da come avete letto dopo Wano, Luffy, Kid e Law hanno preso delle strade diverse, promettendosi che se si sarebbero incontrati ancora si sarebbero dati battaglia.

Successivamente le vicende dei Mugiwara Oda ha deciso poi di spostare la narrazione verso la ciurma di Law, mostrando alcune cose molto interessanti e avvincenti.

SPOILER

Come accennato il sensei Oda ha deciso di “muovere” la narrazione su Law, successivamente ad alcuni capitoli incentrati sui Mugiwara e il mistero sulla vera identità di Vegapunk, che a quanto pare non è proprio come se l aspettavano i lettori.

Il CPO è all’opera per distruggere tutte e sei le “identità” intanto che Luffy e gli altri sono all’oscuro. Il capitolo 1063 come accennato quindi, mette in scena anche la ciurma di Barbanera che attacca la nave con a capo Law, rivelando alcuni poteri molto interessanti a proposito dell’equipaggio di Teach.

lol appreciate Oda finding a way to give Law a brief gender makeover pic.twitter.com/rfcvZ0xjeb — Nick Valdez (@Valdezology) October 18, 2022

Quando i pirati si palesano mostrano anche una delle loro abilità, in questo caso quella del Frutto Sick-Sick di Doc Q, capace di attaccare alcune malattie al nemico. In questo caso ha deciso per quella “della femminilizzazione”. La forte “Ambizione” (Haki) di Law reprime fin da subito questa abilità e lui, insieme alla sua ciurma vengono “guariti”.

La battaglia è stata e sarà feroce ma allo stesso tempo Oda ha deciso d’inserire questa piccola chicca divertente e anche interessante, che mostra uno dei poteri della temibile ciurma di Teach, che senza manco a dirlo avrà un ruolo rilevante nella storia e probabilmente si scontrerà con l’equipaggio di Shanks in una incredibile battaglia.

La parte finale del capitolo è altrettanto magnifica: Teach a quanto pare sfida Law e il pirata di certo non si tira indietro e con un sorriso beffardo si oppone al temibile nemico, fautore del furto verso Barbabianca, che come sapete ha perso il suo Frutto proprio per via del medesimo prima di lasciare per sempre la Grand Line. Tutto arriva da CB.

