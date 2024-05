Demon Slayer 4: l’anime anticipa il “Castello dell’Infinito”

La quarta stagione di Demon Slayer ha debuttato con un episodio intenso, incentrato principalmente su Tanjiro e compagni che si leccano le ferite in seguito agli eventi devastanti nel Villaggio dei Forgiatori di Spade. Mentre i giovani spadaccini si preparano ad allenarsi con i membri più forti del Corpo dei Cacciatori di Demoni, gli Hashira, il debutto ha dato ai fan dell’anime un breve assaggio di ciò che verrà. In una scena originale per l’anime, gli Hashira del Vento e del Serpente cercavano di abbattere alcuni demoni, solo per fare la conoscenza di un luogo molto atteso: il “Castello dell’Infinito”.

Se vi state chiedendo cos’è il Castello dell’Infinito, faremo del nostro meglio per spiegarlo senza addentrarci troppo nel territorio degli spoiler. Il Castello dell’Infinito è dove risiede il Signore dei Demoni Muzan, circondato da innumerevoli demoni che non desiderano altro che realizzare i sogni del loro padrone.

Il luogo mutevole è perfetto per Muzan poiché impedisce agli attaccanti potenziali di comprendere il loro ambiente mentre si scontrano con innumerevoli demoni. Sebbene abbiamo visto degli accenni all’interno del Castello dell’Infinito, il debutto della quarta stagione offre agli spettatori dell’anime un’occhiata più ravvicinata a quanto sarà disorientante il futuro campo di battaglia per Tanjiro e i suoi alleati..

Come accennato in precedenza, la scena di Obanai Iguro e Sanemi Shinazugawa, alias l’Hashira del Serpente e l’Hashira del Vento, che inseguono i demoni è un’aggiunta dell’anime. Sfortunatamente per gli Hashira, non riescono ad abbattere alcuni dei demoni che cercavano di eliminare, ma hanno salvato una ragazza innocente dall’essere mangiata. Grazie alla fantastica animazione di Ufotable, gli spettatori hanno potuto dare un’occhiata più approfondita all’abitazione mutevole del Signore dei Demoni Muzan.

Se non avete ancora visto il primo episodio dell’Arco dell’Allenamento degli Hashira, ecco come Demon Slayer descrive il debutto della quarta stagione: “Nel villaggio dei forgiatori di spade, i due demoni di grado superiore sono stati sconfitti grazie agli sforzi di Tanjiro e dei due Hashira. E l’esistenza di Nezuko, che ha conquistato il sole, prefigura una grande battaglia con Muzan Kibutsuji. Nel frattempo, gli Hashira si sono riuniti presso la residenza Ubuyashiki e si è tenuto un incontro degli Hashira”.

