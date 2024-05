Terminator: tutti i dettagli sulla serie anime targata Netflix

Il franchise di Terminator potrebbe non avere un nuovo film in lavorazione, ma questo non ferma Skynet dal trovare nuovi modi per combattere contro l’umanità. Netflix sta per distribuire il primo anime del franchise quest’anno con Terminator Zero e offre un primo sguardo alla serie prodotta da Production I.G. Ambientato nello stesso universo ma senza concentrarsi sulla famiglia Connor questa volta, il primo anime del franchise distopico sembra non risparmiare nulla.

Sono passati cinque anni dall’ultimo film live-action di Terminator arrivato sul grande schermo con Terminator Dark Fate. Riportando sia Arnold Schwarzenneger che Linda Hamilton a riprendere i loro ruoli, è stato tutto tranquillo sul Fronte Occidentale per quanto riguarda un nuovo film che esplora ulteriormente la realtà cibernetica. Fortunatamente, il mondo dell’anime sta esplorando un nuovo mondo in cui Malcolm Lee di Terminator 2 sarà il punto focale mentre viene trascinato nella lotta contro Skynet.

Il nuovo anime che si concentra sul mondo dei Terminator è prodotto da Production I.G., che finora ha avuto un grande anno nel mondo dell’anime. Oltre a Terminator Zero, lo studio di produzione ha anche rilasciato Haikyu: The Dumpster Battle e Kaiju No. 8, dato che sia il film anime che la serie sono partiti con il piede giusto. Considerando quanto sia amato il franchise di Terminator, sarà interessante vedere come si comporterà la sua prima adattamento anime su Netflix.

Ecco la prima descrizione ufficiale di Netflix per la storia di Terminator Zero, che mostra la guerra contro Skynet in un modo completamente nuovo: “2022: una guerra futura è infuriata per decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un’infinita armata di macchine. 1997: l’IA nota come Skynet ha acquisito consapevolezza di sé ed ha iniziato la sua guerra contro l’umanità. Intrappolata tra il futuro e questo passato c’è una soldatessa inviata indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità.

Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee, che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm naviga nelle complessità morali della sua creazione, è inseguito da un assassino implacabile dal futuro che cambia per sempre il destino dei suoi tre figli.”

Terminator Zero arriverà su Netflix con otto episodi il 29 agosto di quest’estate.

Fonte Comic Book