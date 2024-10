One Piece: il manga introduce un nuovo personaggio marveliano?

L’anime e il manga di One Piece saranno entrambi in pausa rispettivamente fino ad aprile 2025 e novembre di quest’anno. Ma il recente weekend ha pubblicato l’ultimo capitolo del manga prima della pausa. Dopo gli eventi di Egghead, i pirati di Cappello di Paglia si sono diretti verso un’isola di cui si è parlato per decenni. E al momento Rufy si è imbattuto in un personaggio importante a cui si è fatto riferimento in passato. Il debutto di tale personaggio non solo innesca alcuni potenziali eventi importanti, ma rende anche omaggio a un personaggio iconico della Marvel Cinematic Universe.

I pirati di Cappello di Paglia si sono finalmente diretti verso la terra dei giganti, Elbaph. Come spiega Nico Robin, i Cappelli di Paglia sono stati accusati dal Governo Mondiale della morte di Vegapunk e adesso persino i giganti Brogy e Dorry hanno altissime taglie sulle loro teste per aver aiutato la ciurma di Rufy a fuggire. Partendo da solo, Rufy si ritrova faccia a faccia con il gigante Loki, che ha una profezia minacciosa che circonda la sua attuale prigionia.

Mentre il Loki di One Piece e il dio asgardiano del Marvel Cinematic Universe potrebbero essere molto diversi l’uno dall’altro, la serie shonen ha svelato un grosso easter egg su quest’ultimo con il suo ultimo capitolo. Nella MCU, Loki che è la star della serie televisiva di due stagioni su Disney+ è “Variante 1130”, lo stesso numero dell’ultimo capitolo di Oda. Vedere questo nuovo personaggio di One Piece debuttare in questo particolare capitolo è una tale coincidenza che molti fan credono che non sia affatto casuale.

Il gigante di One Piece ha una storia di origine molto diversa dal dio norreno. Nato come principe di Ebaph, Loki era destinato a sposare nientemeno che Big Mom in persona, Charlotte Lola, come parte di una proposta per alleare la terra dei giganti con i pirati di Big Mom. Questo Loki è stato imprigionato dalla popolazione di Elbaph dopo aver ucciso suo padre, Harald, alla ricerca di un leggendario frutto del diavolo. Se Loki venisse liberato, causerebbe la distruzione del mondo, o almeno così dice il gigante.

Rufy incontra Loki in un ambiente leggendario, noto come “War-Land”, il “Regno dei guerrieri” di Elbaph. Come affermato dal gigante imprigionato, War-Land era un tempo “la nazione più potente del mondo, che un tempo viveva e respirava la guerra”. È ancora un mistero il nido in cui Loki e questo scenario si collegheranno alla saga finale, anche se l’incontro di Rufy con Loki potrebbe rappresentare una pietra miliare nel viaggio dei Cappelli di Paglia alla scoperta del One Piece.

