One Piece: l’anime va in pausa e ritorna ad aprile 2025!

One Piece aveva recentemente accennato un aggiornamento importante questa settimana e finalmente ne abbiamo scoperto il contenuto. per la prima volta dopo oltre vent’anni, la serie anime di Toei Animation si prenderà una lunga pausa perché lo studio di animazione giapponese vuole impegnarsi di più nell’attuale arco narrativo di Egghead. Visto che One Piece normalmente va in onda con una programmazione settimanale, i fan della serie potrebbero essere scoraggiati nello scoprire la durata della pausa dell’anime, ma è per una buona ragione. E soprattutto Toei non lascerà i fan con la bocca asciutta, dato che ci sarà qualcosa di speciale per loro.

Durante un evento in live streaming, è stato rivelato che l’arco narrativo di Egghead sarà assente fino al prossimo aprile. Il ragionamento fornito da Toei Animation era che gli animatori si “ricaricassero”, il che ha senso, considerando che la serie pubblica regolarmente nuovi episodi ogni settimana da molti anni. Fortunatamente, i fan non rimarranno completamente senza One Piece. Infatti Toei Animation trasmetterà One Piece Fan Letter Special. un episodio speciale che celebra il 25° anniversario della serie anime e presenterà nuovo materiale per i Pirati di Cappello di Paglia.

Dopo Fan Letter, Toei sta pianificando di trasmettere una nuova edizione speciale dell’arco dell’isola degli Uomini Pesce. Si tratta di una delle prime storyline della serie. Agendo come venticinquesima storyline della serie anime, quest’arco si concentra su nuovi villain acquatici. Per presentare l’arrivo del remaster, Toei Animation ha condiviso nuove immagini dei prossimi episodi che riportiamo di seguito.

Riguardo il manga di One Piece, fortunatamente, non ci sarà nessuna pausa. Eiichiro Oda quindi lavorerà alla saga finale pubblicando sempre nuovi capitoli settimanalmente.

Le pause delle serie anime non sono una novità, ma per One Piece è diverso. Stiamo infatti parlando di una delle poche serie anime che pubblica regolarmente episodi con un programma settimanale da sempre. Considerando la quantità di sforzi degli animatori, ha senso optare per una pausa in modo da offrire un contenuto più alto dal punto di vista qualitativo.

Quando l’anime di One Piece tornerà con nuovi episodi, sarà sicuramente un evento importante, poiché l’arco di Egghead ha grandi implicazioni per il passato, il presente e il futuro del mondo dei pirati.

Fonte – Comicbook