One Piece Fan Letter: annunciato il nuovo progetto anime

One Piece è la serie shonen più influente e amata di sempre e lo sarà per tanti anni ancora. Non solo perché il manga è in corso da oltre 20 anni e la serie anime procede senza intoppi dal debutto, ma per i numerosi progetti in corso. Dall’anime alla serie live-action, One Piece è ovunque. E oggi riportiamo un aggiornamento importante che riguarda un nuovo progetto, come ha riportato Toei Animation. Lo studio di animazione infatti conferma che è in lavorazione un progetto speciale. Si intitola One Piece Fan Letter e si tratterà di uno speciale anime che presenterà la ciurma di Cappello di Paglia in un modo mai visto prima.

L’aggiornamento arriva direttamente dallo staff di Eiichiro Oda, con il mangaka che ha firmato il progetto. One Piece Fan Letter è in arrivo con un lancio previsto per il 20 ottobre. Lo speciale adatterà i contenuti del romanzo One Piece Novel: Straw Hat Stories e la regia sarà assegnata a Megumi Ishitani. Lo speciale vuole celebrare il 25° anniversario di One Piece.

Il nuovo progetto adatterà le storie di un romanzo popolare che Tomohito Ohsaki ha scritto nel 2017. Il libro, Straw Hat Stories, racconta vari racconti sulla ciurma di Rufy da un punto di vista esterno. Ci vengono presentati un sacco di personaggi originali della serie che assistono alle imprese della ciurma di Cappello di Paglia.

Finora, sappiamo che Fan Letter adatterà almeno quattro capitoli del romanzo di Cappello di Paglia. Rufy, Zoro, Franky e Nami saranno sotto i riflettori. Per saperne di più sugli estratti della Fan Letter, di seguito è possibile leggere le sinossi:

Nami: “Una giovane reclusa di Sabaody con un’ossessione per le donne pirata si innamora del suo idolo, Nami. Quando sente che i Cappelli di Paglia sono tornati all’Arcipelago dopo 2 anni, spera di intravedere la donna che le ha cambiato la vita“.

Luffy: “Durante la battaglia di Marineford, un marine è testimone del salvataggio di Ace da parte di Rufy. Vedere il legame tra i due fratelli lo porta a mettere in discussione il suo rapporto con il fratello, che sta anche combattendo in guerra“.

Zoro: “In un bar di Dress Rosa, uno Zoro ubriaco inizia un dibattito con un gruppo di Marinai su chi sia lo spadaccino più forte del mondo: Mihawk, Shanks, Vista, Ryuma o Zoro; senza che nessuno dei Marines si renda conto di chi sia veramente“.

Franky: “Una giovane ragazza si trasferisce a Water 7 da un’altra isola e accetta di gestire una libreria. Lì sente storie su Franky da diversi volti familiari, mentre si abitua alla sua nuova vita nella Capitale dell’Acqua“.

Ishitani sarà al timone di questo speciale, e parliamo di un animatore incredibile che ha contribuito a supervisionare tanti momenti salienti durante la saga di Wano. Ishitani sarà affiancato da Keisuke Mori, character designer e direttore dell’animazione dell’anime. Inoltre, Momoka Toyoda supervisionerà la sceneggiatura di Fan Letter.

Fonte – Comicbook