One Piece: la seconda stagione del live-action avrà elementi horror?

La seconda stagione del live-action di One Piece è attualmente in lavorazione, e la nuova star David Dastmalchian ha anticipato ai fan che la serie attingerà al suo lato horror per l’interpretazione di Mr. 3. La serie live-action di One Piece ha avviato la produzione della seconda stagione all’inizio di quest’anno, rivelando man mano alcuni nuovi importanti attori unirsi al cast.

Netflix ha confermato che la seconda stagione del live-action di One Piece introdurrà i membri del misterioso gruppo Baroque Works, del quale ha presentato gli attori che interpreteranno i personaggi chiave. David Dastmalchian, che ha recitato in progetti come The Boogeyman, Late Night With the Devil, AfrAId e altri, interpreterà Mr. 3. E proprio Dastmalchian ha rivelato recentemente che ricorrerà a dinamiche horror con l’aiuto dei poteri del frutto del diavolo di Galdino.

“Voglio dire, è così unico e un personaggio così stranamente interessante. Quindi, l’idea di entrare a far parte di quello che è già un cast straordinario è incredibile: penso che la prima stagione sia stata semplicemente grandiosa“, ha affermato Dastmalchian quando ha parlato del suo casting per il ruolo di Mr. 3. “E penso che ciò che voglio portare è trovare il David che vive dentro Galdino. Questo personaggio che era solo un impiegato alla Baroque Works, e poi diventato un davvero cool, strano, spesso visto come cattivo, le cui alleanze possono cambiare proprio come molti dei personaggi di One Piece. E sono emozionato nel vedere cosa vogliono fare perché hanno fatto un lavoro eccezionale nella prima stagione del live-action“.

Alla domanda se sarà in grado di attingere alla sua esperienza con l’horror per il ruolo, Dastmalchian ha risposto “Al cento per cento. Inoltre, c’è un livello di energia e performance che lo spettacolo sfrutta molto bene se pensi al materiale di partenza“. Parlando ulteriormente di questo, Dastmalchian si è aperto di più su cosa spera di apportare alla sua interpretazione del personaggio: “Vorrei anche portare un po’ della mia esperienza teatrale per come appare, si muove e parla Mr. 3. Spero che nessuno possa reggere il confronto con quello che sto per fare“.

Quando gli hanno chiesto del design di Mr. 3 e di come potrebbe tradursi nella serie live-action, Dastmalchian ha rivelato di non averlo ancora visto. Ma ha piena fiducia nel team di One Piece. “Non ho ancora visto nulla, ma so che il team di design dello show ha fatto un ottimo lavoro rimanendo fedele al materiale originale. Quindi, anche se non ho ancora visto nulla e non so come sarà, sono certo che renderà grande onore al design del materiale originale“.

Fonte – Comicbook